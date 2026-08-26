Încălcările spațiului aerian al R. Moldova de către drone și rachete rusești, atacurile cibernetice și campaniile de dezinformare, discutate de șefa statului cu membrii Comitetului Politic al NATO

Președinta Maia Sandu a avut miercuri, 26 august, o întrevedere cu membrii Comitetului Politic al NATO, aflați într-o vizită la Chișinău – prima în R. Moldova de peste zece ani, anunță administrația prezidențială de la Chișinău printr-un comunicat. Discuțiile s-au axat pe „cooperarea dintre R. Moldova și NATO, consolidarea rezilienței și a capacităților de apărare, precum și pe situația de securitate din regiune”.

„Șefa statului și-a exprimat aprecierea pentru sprijinul oferit de NATO și de statele membre pentru modernizarea sectorului de apărare, securitatea cibernetică și contracararea amenințărilor hibride. Cooperarea cu NATO și cu țările partenere contribuie, de asemenea, la instruirea militarilor moldoveni, modernizarea sistemelor de supraveghere a spațiului aerian și dezvoltarea capacităților de apărare, inclusiv împotriva dronelor.

În context, au fost abordate încălcările spațiului aerian al R. Moldova de către drone și rachete rusești, atacurile cibernetice și campaniile de dezinformare. Președinta Maia Sandu a subliniat necesitatea continuării cooperării cu partenerii pentru protejarea infrastructurii critice și creșterea rezilienței societății”, se spune în comunicatul instituției.

Totodată, șefa statului a mulțumit statelor NATO pentru sprijinul acordat Ucrainei, subliniind că „acesta este vital pentru securitatea R. Moldova”.

Conform Președinției, întâlnirea a avut loc în ajunul marcării a 35 de ani de la proclamarea independenței R. Moldova. La parada militară dedicată Zilei Independenței, alături de militarii moldoveni, vor participa și militari din statele partenere.