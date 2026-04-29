Ambasadoarea SUA în Ucraina își dă demisia, după blocarea negocierilor pentru încetarea războiului

Ambasadoarea interimară a SUA la Kiev, Julie Davis, își va da demisia din funcție și se va pensiona, au declarat marți un oficial american și Departamentul de Stat, pe fondul unei pauze în negocierile mediate de SUA pentru a ajunge la un armistițiu și a pune capăt invaziei Rusiei în Ucraina, scrie Reuters.

Financial Times a fost primul care a relatat despre plecarea lui Davis, afirmând că aceasta s-a datorat diferențelor de opinie cu privire la politicile președintelui Donald Trump și că Davis devenise frustrată de rolul său, pe fondul sprijinului din ce în ce mai redus acordat Ucrainei de către SUA.

Departamentul de Stat a respins această interpretare, afirmând că este „fals” să se spună că ea pleacă din cauza divergențelor cu Trump.

„Ambasadoarea Davis a fost o susținătoare fermă a eforturilor Administrației Trump de a instaura o pace durabilă între Rusia și Ucraina”, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului, Tommy Pigott.

„Ea va continua să promoveze cu mândrie politicile președintelui Trump până când va părăsi oficial Kievul în iunie 2026 și se va retrage din Departament”, a adăugat Pigott.

Membră de carieră a Serviciului Diplomatic al SUA, cu o experiență de peste trei decenii, Davis și-a preluat funcția de însărcinat cu afaceri în Ucraina în mai 2025, după ce predecesoarea sa, Bridget Brink, tot diplomată de carieră, a demisionat din cauza obiecțiilor sale față de politica lui Trump privind Ucraina.

De la preluarea mandatului în ianuarie 2025, Trump a dat vina pe Ucraina pentru invazia Rusiei asupra țării, care a avut loc în urmă cu mai bine de patru ani, și a avut o relație tumultuoasă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Președintele republican nu a reușit să pună capăt războiului prin negocierile de încetare a focului, care au ajuns în mare parte într-un impas, deoarece Washingtonul și-a concentrat atenția asupra războiului cu Iranul. Trump a adoptat o abordare mult mai prietenoasă față de președintele rus Vladimir Putin, scrie Reuters.

Davis a ocupat, de asemenea, funcția de ambasador al SUA în Cipru din 2023 și a continuat să îndeplinească un rol dublu pe durata șederii sale la Kiev.