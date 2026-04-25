După Turcia și Elveția, Azerbaidjanul ar putea deveni următoarea țară gazdă pentru negocierile cu Rusia, propune Zelenski

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat în vizită în Azerbaidjan, a propus sâmbătă, 25 aprilie, ca următoarea rundă de negocieri cu Rusia să se desfăşoare în această ţara din Caucaz, transmite G4Media.

„L-am informat pe preşedintele Azerbaidjanului că suntem pregătiţi pentru negocieri trilaterale în ţara sa”, a declarat preşedintele Zelenski după o întâlnire cu liderul azer Ilham Aliyev în oraşul Gabala.

El a adăugat că „anterior, astfel de negocieri au avut loc în Turcia”, un aliat al Azerbaidjanului, iar „ulterior, cu participarea partenerilor americani, negocierile au avut loc în Elveţia”.

„Dacă Rusia este deschisă către diplomaţie, suntem în mod firesc pregătiţi să purtăm astfel de negocieri în Azerbaidjan în viitorul apropiat”, a declarat şeful statului ucrainean.

În acest sens, el a afirmat că „este foarte important pentru Ucraina ca Rusia să găsească puterea de a pune capăt acestui război nedrept”.

„Apreciem foarte mult rolul partenerilor noştri în medierea acestui proces”, a concluzionat Volodimir Zelenski.

În cadrul vizitei, cele două părți au semnat șase acorduri pentru extinderea cooperării bilaterale în mai multe sectoare.

Călătoria marchează prima vizită oficială a lui Zelenski în Caucazul de Sud de la lansarea invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022.

Azerbaidjanul a găzduit mai multe întâlniri între înalţi oficiali militari ai NATO şi reprezentanţi ai armatei ruse între 2017 şi 2020.