Alternativa pentru Germania (AfD), partid de extremă dreaptă, pe primul loc în alegerile din Saxonia-Anhalt

Alternativa pentru Germania (AfD) a urcat pe primul loc în alegerile pentru parlamentul din landul Saxonia-Anhalt de duminică, 6 septembrie, arată sondajele la ieșirea din urne, transmite Reuters. AfD a obținut 44,4% din voturi, conservatorii cancelarului Friedrich Merz fiind mult în urmă, cu 18,3%, iar social-democrații de centru-stânga și ecologiștii au depășit pragul minim pentru a intra în parlament, potrivit unui sondaj la ieșirea din urne al postului de radio ARD.

Deocamdată, nu este clar dacă AfD a obținut suficiente voturi pentru a câștiga o majoritate absolută. Însă semnificația politică mai largă a alegerilor, la care a existat o prezență la vot de peste 80%, potrivit postului de televiziune ZDF, este clară.

„Am făcut istorie în această țară”, a declarat Ulrich Siegmund, candidatul principal al AfD în vârstă de 35 de ani din Saxonia-Anhalt, care a atras mii de oameni la mitingurile sale de campanie și care a prezentat în repetate rânduri victoria în land drept un prim pas către asigurarea puterii naționale în alegerile federale programate pentru 2029. Partidul său dorește să restricționeze drastic imigrația, să restabilească legăturile cu Rusia, să renunțe la zona euro și să promoveze patriotismul german fără rușine.

Rezultatul marchează un regres semnificativ pentru cancelarul Friedrich Merz, al cărui rating a scăzut la minime istorice, deoarece alegătorii s-au îndepărtat atât de reformele sale planificate pentru a revigora economia lentă a Germaniei, cât și de propriul său stil de comunicare personală, predispus la gafe, notează sursa citată.

Co-liderul partidului AfD, Alice Weidel, a salutat un rezultat „istoric” care i-a oferit AfD un mandat clar de guvernare, dar ar putea fi necesară o perioadă lungă de construire a coaliției înainte de a se forma o majoritate clară. Toate partidele principale au refuzat să colaboreze cu AfD, care a fost clasificată drept extremistă de dreapta de către biroul local al serviciului de informații interne al Germaniei. Dar ar putea găsi un partener în partidul de extremă stânga BSW, dacă reușește să treacă pragul pentru a intra în parlament.

Deși Saxonia-Anhalt, fostă parte a Germaniei de Est condusă de comuniști, este unul dintre statele germane mai mici, cu o populație de puțin peste 2 milioane, rezultatul subliniază avansul rapid al AfD de la crearea sa în 2013. Într-un peisaj politic fragmentat, AfD este acum cel mai popular partid din Germania la nivel național, cu 28% din voturi conform unui sondaj INSA recent, confortabil devansând conservatorii cu 20%. Partidul este deosebit de popular în estul Germaniei, dar a câștigat aproximativ 20% în landurile vestice Baden-Wuerttemberg și Renania-Palatinat la începutul anului, subliniind atractivitatea sa națională tot mai mare, mai transmite Reuters.