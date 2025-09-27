Alliance4Europe Încă în marș (online): Cum vizează Fundația pentru Combaterea Nedreptății din Rusia alegerile din R. Moldova

Un raport al Alliance4Europe prezintă activitățile operațiunii care au vizat Moldova între 19 iunie 2025 și 25 septembrie, ilustrând modul în care a folosit site-uri web de știri fabricate de inteligență artificială, uzurparea partidului de guvernământ din R. Moldova, precum și utilizarea pe scară largă a conturilor anonime de socializare, a influencerilor politici aliniați cu Rusia și a parodiilor/fanilor unor figuri precum Ivanka Trump.

Storm-1516 este o operațiune de influență rusească care se concentrează pe diseminarea de știri false, adesea prin intermediul unor site-uri web fabricate și de uzurpare. Aceste știri sunt inițial răspândite de influenceri pro-ruși, conturi anonime de „știri” și conturi parodii/fani.

Obiectivul principal al Storm-1516 s-a dovedit în mod tradițional a fi discreditarea Ucrainei și subminarea sprijinului european și occidental pentru țară, vizând în același timp direct aceste țări și liderii lor, în special în perioadele electorale, potrivit raportului Alliance4Europe.

„Cercetătorii au observat acum modele comportamentale compatibile cu faptul că Storm-1516 vizează alegerile parlamentare din R. Moldova”, scriu autorii raportului.

Analiza conținutului studiat arată că acesta se concentrează pe subminarea sprijinului pentru R. Moldova în rândul publicului occidental și atacă partidul de guvernământ, în special, pe președinta Maia Sandu.

„Se întâmplă printr-o serie de narațiuni false, cum ar fi (acuzații false de) corupție politică, represiune politică, corupție judiciară, pedofilie și discriminare bazată pe identitate. În mod crucial, unghiurile politice prezentate în conținut variază foarte mult de la perspectivele de atac de stânga la cele de dreapta, dar toate servesc la discreditarea dură a guvernului R. Moldova, a președintelui Sandu și a colectivului occidental în general”, mai stabilește raportul.

Conținutul Storm-1516 este amplificat printr-o serie de site-uri web neautentice, susținute de conținut bazat pe inteligență artificială generat în masă, care se prezintă drept legitim, și este distribuit de o rețea de influenceri și conturi cheie. Unele dintre aceste conturi sunt false, dându-se drept persoane fizice și jurnaliști reali, în timp ce unii amplificatori cheie sunt influenceri reali, pro-ruși.

Operațiunea se bazează pe un set de conturi de socializare care amplifică sistematic articolele Storm-1516 și R-FBI.

Unii sunt colaboratori ruși cunoscuți, în timp ce alții sunt conturi anonime care se prezintă drept site-uri de știri. Conturi de fani care prezintă figuri politice celebre, precum Ivanka Trump, au fost, de asemenea, folosite pentru a răspândi sistematic conținutul către milioane de urmăritori.