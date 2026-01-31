UPDATE Semafoarele revin treptat la regimul normal de funcționare, după mai bine de trei ore de la deconectare
Poliția Națională informează că, din cauza întreruperilor masive a curentului electric- semafoarele nu funcționează, fapt ce îngreuneazǎ circulația rutieră și sporeşte riscul producerii accidentelor.
UPDATE 16:21 Alimentarea cu energie electrică a fost restabilită, iar semafoarele revin treptat la regimul normal de funcționare.
„Recomandăm în continuare prudență sporită în trafic și respectarea strictă a regulilor de circulație”, anunță Poliția.
Știre inițială:
„În acest context, polițiştii sunt prezenți în intersecțiile aglomerate, pentru a fluidiza traficul și a preveni evenimentele rutiere”, anunță Poliția.
Şoferii sunt îndemnați:
- să circule cu viteză redusă, adaptată condițiilor din trafic;
- să respecte solicitǎrile polițiştilor;
- în intersecțiile unde aceștia nu vor fi prezenți- să se ghideze strict de indicatoarele rutiere și regulile de prioritate;
- să acorde prioritate pietonilor și vehiculelor cu regim prioritar de circulație.
