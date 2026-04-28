Alexandru Munteanu, întrevederi cu mai mulți oficiali europeni. Croația s-a angajat să aloce 600 de mii de euro pentru sprijinirea copiilor, familiilor și refugiaților din R. Moldova, spune Guvernul

În marja Summitului Inițiativei celor Trei Mări de la Dubrovnik, premierul Alexandru Munteanu a avut, pe 28 aprilie, întrevederi cu mai mulți oficiali europeni: prim-ministra Ucrainei, Iulia Svîrîdenko, premierul croat Andrej Plenković și președinta Consiliului de Miniștri al Bosniei și Herțegovinei, Borjana Krišto, potrivit Guvernului.

Premierul Alexandru Munteanu și prim-ministra Ucrainei, Iulia Svîrîdenko, au făcut un schimb de evaluări privind crizele recente care au afectat regiunea și au analizat modul în care R. Moldova și Ucraina au reușit să le gestioneze prin coordonare și sprijin reciproc. A fost abordată inclusiv situația poluării râului Nistru din martie 2026, precum și criza energetică generată de avarierea liniei Vulcănești-Isaccea, depășită fără deconectări majore.

Prim-ministrul R.Moldova, Alexandru Munteanu s-a văzut și cu omologul său croat, Andrej Plenković. Subiectul central al discuțiilor a fost cooperarea pe agenda europeană, inclusiv prin schimb de expertiză în transpunerea acquis-ului comunitar, gestionarea negocierilor de aderare și consolidarea capacităților instituționale.

De asemenea, Croația s-a angajat să aloce 600 de mii de euro pentru perioada 2025-2027, prin intermediul UNICEF, pentru sprijinirea copiilor, familiilor și refugiaților. Proiectele aflate în derulare includ inițiative privind eficiența energetică, educația și competențele digitale, orientate către comunitățile vulnerabile și cele rurale.

La finalul întrevederii, Alexandru Munteanu a reiterat invitația adresată omologului croat de a efectua o vizită în R. Moldova.

Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere și cu președinta Consiliului de Miniștri al Bosniei și Herțegovinei, Borjana Krišto, în cadrul căreia s-a discutat despre o eventuală încheiere a unui Memorandum de înțelegere în domeniul turismului.

Premierul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu Jan Růžička, directorul pentru relații externe a grupului internațional de investiții, fondat în Cehia (PPF Group). Compania PPF Group și-a exprimat interesul de a participa la Conferința Internațională Investițională Republica Moldova-UE din 4 iunie, unde, potrivit Guvernului, intenționează să se implice în discuțiile privind atragerea investițiilor și dezvoltarea economică.