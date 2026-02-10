Kaja Kallas, șefa diplomației europene, va propune concesii pe care Europa ar trebui să le ceară Rusiei, pentru a pune capăt războiului din Ucraina

Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat marți, 10 februarie, că va propune o listă de concesii pe care Europa ar trebui să le ceară Rusiei, ca parte a unei înțelegeri pentru a pune capăt războiului din Ucraina, relatează Reuters.

Discuțiile pentru a pune capăt războiului au implicat în principal oficiali ucraineni, americani și ruși, europenii fiind consultați periodic. Oficialii europeni spun că nu poate exista un acord de pace fără acestea.

„Toți cei de la masă, inclusiv rușii și americanii, trebuie să înțeleagă că este nevoie ca europenii să fie de acord. Și pentru asta, avem și condiții. Și ar trebui să le impunem condițiile nu ucrainenilor, care au fost deja mult presați, ci rușilor”, a declarat Kaja Kallas unui grup de reporteri ai agenției de știri din Bruxelles.

Kaja Kallas a spus că va propune o listă guvernelor membre ale UE în zilele următoare. Întrebată ce ar putea include lista, ea a menționat returnarea tuturor copiilor ucraineni răpiți în timpul războiului și limitările impuse forțelor armate ale Rusiei. Ea nu a oferit mai multe detalii.

Oficialii europeni spun că au pârghii, cum ar fi activele rusești înghețate în Europa în valoare de aproximativ 210 miliarde de euro, care ar putea face parte din orice înțelegere.

Majoritatea națiunilor europene au urmat o politică de izolare diplomatică a Rusiei de la invazia Ucrainei din 2022. Însă unii s-au pronunțat în ultimele luni în favoarea discuțiilor directe cu Moscova, parțial pentru că sunt precauți față de discuțiile ample dintre oficialii americani și ruși.

Consilierul principal pe probleme de politică externă al președintelui francez Emmanuel Macron, Emmanuel Bonne, a vizitat Moscova săptămâna trecută pentru discuții cu oficiali ruși.

„Dacă nu apărăm nimic, nu are rost să fim la masă. Este important să discutăm ce fel de concesii trebuie să vedem din partea Rusiei pentru a avea o pace durabilă”, a spus Kallas.

Unii oficiali europeni au sugerat numirea unui trimis UE care să conducă discuțiile cu Rusia. Kallas a spus însă că este important ca blocul să își decidă mesajele către Moscova înainte de a lua în considerare o astfel de numire.