Alexandru Machidon, despre banii găsiți într-un vas din beci: „Aceste mijloace financiare nu erau un secret, și eu, și sora mea știam despre existența lor și despre locul aflării de mulți ani”

Noul procuror general Alexandru Machidon a venit cu un mesaj în urma discuțiilor din spațiul public privind cei 75 de mii de euro, „găsiți într-o pungă de plastic plasată într-un vas de plastic utilizat în mod obişnuit în satele moldoveneşti pentru conservarea legumelor, aflat pe un raft în spatele butoaielor de vin din beciul anexei”.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, procurorul explică că a știut despre existența banilor și că aceștia proveneau din activitățile părinților lui.

„Am văzut întrebările din societate cu privire la banii găsiți în casa părinților. Voi raspunde azi nu ca procuror, dar ca om. Ca procuror am învățat să nu mă bazez pe percepții, ci să caut probe. Altfel, fără probe nu obții nimic în justiție. Aș fi tăcut, în mod normal, pentru că dreptatea nu este pe rețele, dar am ales să scriu, pentru că înțeleg emoția de neîncredere a societății. Societatea noastră e în drept să nu creadă, să aibă dubii, să privească mereu cu suspiciune, mai ales un procuror care găsește bani. Ani la rând oamenii au văzut corupție nepedepsită și averi nejustificate sau justificate cu argumente fanteziste. În acest context, faptul că un procuror a găsit 75 de mii de euro în casa părinților pare de necrezut. Chiar dacă adevărul este că parinții mei au muncit, au strâns bani și i-au păstrat astfel, iar noi i-am găsit după decesul lor, este greu să răzbați cu adevărul după ce atâția ani am fost obișnuiți cu minciuni.

Aceste mijloace financiare nu erau un secret, și eu, și sora mea știam despre existența lor și despre locul aflării de mulți ani, pentru că erau economiile părinților noștri acumulate până la 53 și, respectiv, 56 de ani, când au decedat. Tatăl meu a avut mai multe activități, precum exportul de mere în Federația Rusă, importul automobilelor din Germania și Polonia, lucru oficial în Israel, iar, împreună cu mama, au fondat și gestionat o întreprindere individuală care a activat din 1995 până în ziua decesului lor. Suma respectivă nu a fost indicată pentru prima dată în cadrul procedurii de evaluare externă și nu a apărut ca explicație formulată ulterior, este o sumă reflectată în declarația de avere depusă încă în 2018, pentru perioada în care a fost dobândită moștenirea, cu mult înainte de procedura de evaluare externă în privința mea. Întreaga situație este legată de un eveniment tragic și subit din viața familiei mele. Din respect pentru memoria părinților mei și pentru intimitatea familiei, nu voi intra în detalii personale. Totuși, consider important ca asemenea circumstanțe să fie tratate cu acuratețe, echilibru și minimă sensibilitate umană”, a scris pe Facebook Alexandru Machidon.

Procurorul general mai precizează că autoritățile competente au verificat proviniența banilor și că își propune să facă tot ce-i stă în puteri „să corecteze percepția despre procuratură”.

„În cadrul evaluării au fost prezentate explicațiile și informațiile disponibile, iar autoritățile competente au examinat inclusiv proveniența resurselor, modul de declarare și contextul dobândirii acestora. Concluziile instituționale se regăsesc în actele publice adoptate în procedura de evaluare.

Înțeleg că oamenii cer cât mai multe detalii pentru a înțelege, dar oricâte detalii intime de familie aș oferi, oricât aș repeta că acesta e adevărul, că sora mea poate confirma, nimic nu-i va putea convinge pe cei care au decis deja. Și, pe de altă parte, nimic nu va opri denigrarea, care a pornit cu scopul de a lovi în procuratură, nu atât în mine, și de a submina progresele care se fac în justiție după mulți ani de așteptare. Din păcate, va fi dificil să corectez percepția creată despre mine pentru cei care au auzit doar o versiune a istoriei, ironiile, denigrarea, dar vă promit că voi face tot ce-mi stă în puteri să corectez percepția despre procuratură. Voi face tot ce-mi stă în puteri ca procuratura să capete în timp respectul societății și să devină o instituție care luptă cu adevărat împotriva corupției și a ilegalității”, a mai scris Alexandru Machidon.

Cei 75 de mii de euro, „găsiți într-o pungă de plastic plasată într-un vas de plastic utilizat în mod obişnuit în satele moldoveneşti pentru conservarea legumelor, aflat pe un raft în spatele butoaielor de vin din beciul anexei”, au fost în centrul discuțiilor în cadrul procedurii de evaluare a integrității noul procurorului general Alexandru Machidon.

Deși a inclus în declarația de avere partea sa din „moștenirea” rămasă după decesul părinților săi – 55 de mii de euro încă în declarația de avere din 2018, Comisia a trebuit să apeleze la „ipoteze argumentate”, după ce s-a dovedit că afacerea din sat a părinților, invocată de procurorul general, a declarat oficial pierderi sau venit de 0 lei, iar Machidon nu a avut dovezi directe nici în privința banilor obținuți de tatăl său în Israel.

În total, Comisia de evaluare a procurorilor a cerut explicații în privința a trei subiecte legate de averea și integritatea lui Machidon, în două runde de audieri, și inițial fără a atinge un consens, înainte de a emite decizia finală de promovare a evaluării de către acesta.

„Părinţii au lucrat peste hotare. Şi în R. Moldova au avut afaceri, o întreprindere individuală. Nu mi-au lăsat moşternire doar mie, ci şi la ceilalţi copii. Ei au decedat, este şi dosar penal”, declara Alexandru Machidon pentru ZdG în 2018, în articolul „Procurori „ajutaţi” de părinţi cu donaţii de milioane”, atunci când ZdG dezvăluia, pentru prima dată despre faptul că procurorul Alexandru Machidon, care pe atunci activa la Procuratura raionului Criuleni, primise o moștenire de 55 de mii de euro și 80 de mii de lei. În declarația de avere din 2017, Machidon indica și o donație de 2 mii de euro primită în acel an de la părinţii săi, Andrei şi Iulia Machidon.