Alertă aeriană nocturnă în România, după detectarea unor ținte în proximitatea frontierei cu Ucraina

Un grup ţinte aeriene ce evoluau în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina a fost detectat în județul Tulcea, România, sâmbătă, 5 septembrie, la ora 23:40, de sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN), informează instituția.

Potrivit MApN, sistemele de apǎrare antiaerianǎ au fost trecute în stare de alertǎ: două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole şi un elicopter IAR 330 Puma SOCAT al Forțelor Aeriene Române au fost pregǎtite pentru decolare.

„Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din Nordul judeţului Tulcea. Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 00:10.

Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la 00:42”, a mai informat MApN din România.