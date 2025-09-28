Alegeri parlamentare: Peste 200 de mii de cetățeni și-au exercitat dreptul la vot în țară și diaspora

Până la ora 9:40, în secțiile de votare din R. Moldova și diaspora au votat peste 200 de mii de cetățeni cu drept de vot sau 7,24%.

Astăzi, 28 septembrie, în R. Moldova au loc alegeri parlamentare, considerate de unii experți drept „un moment de răscruce în istoria țării”. Cetățenii aleg cei 101 de deputați în Parlament. Pentru a accede în Legislativ, pragurile electorale sunt următoarele: minimum 5 % pentru partide, 7 % pentru blocuri electorale și 2 % pentru candidați independenți.

În cadrul scrutinului, cetățenii vor putea vota în 2 274 de secții deschise pe întreg teritoriul R. Moldova și în afara țării. Secțiile de votare vor activa între orele 7:00 și 21:00.

Ziarul de Gardă a realizat profilurile celor 22 de concurenți electorali înregistrați pentru alegerile din 28 septembrie. Cine sunt, ce vector extern susțin, ce ascunde trecutul lor, cine sunt candidații din listele lor electorale? Toate aceste informații, inclusiv în format video, le găsiți pe site-ul zdg.md și pe canalul nostru de YouTube.