Alegeri locale noi și referendumuri locale din 17 mai 2026: Alegătorii pot solicita votarea la locul aflării

Comisia Electorală Centrală (CEC) reamintește alegătorilor din localitățile unde pe 17 mai 2026 vor avea loc alegeri locale noi și referendumuri locale, că pot depune cereri privind votarea la locul aflării (cu urna de vot mobilă).

„Potrivit legislației electorale, alegătorul care, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu poate veni în localul secției de votare, poate solicita biroului electoral votarea cu urna de vot mobilă. Cererile se fac în scris, începând cu 2 săptămâni înainte de ziua votării şi până la ora 14:00 a zilei precedente votării. În ziua votării, cererile se aprobă de biroul electoral până la ora 14:00 numai la prezentarea unui certificat medical/adeverinței medicale”, precizează CEC.

Persoanele care, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu se pot deplasa la sediul secției de votare pentru a depune personal cererea, o pot transmite prin intermediul unui membru al familiei sau al lucrătorului social, după caz asistentului social comunitar.

Aceasta trebuie să fie completată personal de către alegătorul care solicită votarea la locul aflării fiind anexată copia de pe actul de identitate al alegătorului și, după caz, actele doveditoare care justifică solicitarea (de exemplu: certificat medical, adeverință medicală etc.).

„Cererile privind votarea la locul aflării pot fi semnate electronic și depuse la adresa de e-mail oficială a organului electoral”, mai precizează CEC.

În ziua alegerilor, președintele biroului electoral al secției de votare desemnează cel puțin doi membri ai biroului, care se deplasează cu o urnă de vot mobilă şi cu materialele necesare votării la locul unde se află alegătorul pentru ca acesta să voteze.