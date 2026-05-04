Angajații CFM au revenit la muncă: toate restanțele salariale au fost achitate, spune directorul general al întreprinderii

Angajații de la întreprinderea „Calea Ferată din Moldova” (CFM) au revenit la muncă din 4 mai, după cinci luni în care s-au aflat în șomaj tehnic. Directorul general al întreprinderii, Serghei Cotelnic, a declarat pentru Moldova 1 că toate restanțele salariale au fost achitate, fiind vorba de suma de 260 de milioane de lei.

Aproximativ 3000 de oameni lucrează la CFM, dintre care, în ultimele cinci luni, 600 nu au ieșit la muncă și au primit salariile în jumătate.

Pentru a readuce întreprinderea pe linia de plutire, Guvernul a aprobat o reorganizare, inclusiv divizarea CFM în două entități – una pentru pasageri și marfă, alta pentru infrastructură.

Problemele financiare ale CFM au început în 2009, când transportul de mărfuri a scăzut de peste două ori. Declinul a urmat și în 2016, iar în 2022 situația s-a agravat după ce tranzitul feroviar din Ucraina s-a redus drastic, odată cu închiderea portului Odesa. Schimbările au dus la diminuarea veniturilor CFM și, implicit, la întârzieri tot mai mari la plata salariilor angajaților.

În 2025, restanțele salariale depășeau 200 de milioane de lei. În prezent, la întreprindere activează aproximativ 3500 de angajați, iar restanțele ajung la 50 de milioane de lei. Deși suntem în luna martie, muncitorii își primesc salariile pentru luna decembrie.

În încercarea de a reduce povara financiară și de a plăti parțial datoriile salariale, CFM a scos și anul trecut la licitație vagoane și piese vechi.

Tot în 2025, întreprinderea a intrat într-un proces de reorganizare și peste 2000 de oameni au fost concediați.