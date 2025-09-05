Al treilea cutremur lovește Afganistanul, iar numărul deceselor crește

Un cutremur cu magnitudinea de 5,6 grade a lovit regiunea din sud-est a Afganistanului în seara zilei joi, 4 septembrie, fiind al treilea cutremur în șase zile, în timp ce numărul morților de la primul cutremur continua să crească, transmite BBC.

Cutremurul a avut loc la ora locală 20:56 și i-a făcut pe locuitorii din provinciile Nangarhar și Kunar să fugă din adăposturi de frică.

Nu au existat imediat rapoarte oficiale privind victimele cutremurului de joi, dar medicii de la fața locului au declarat pentru BBC că 17 persoane rănite au fost aduse la Spitalul Provincial Kunar.

Cutremurul de duminică a ucis 1368 de persoane și a rănit alte 2180, a declarat Biroul ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OHCA), citând rapoarte din 25 de sate.

Guvernul a declarat că terenul accidentat și muntos al regiunii continuă să îngreuneze operațiunile de salvare și de ajutor în caz de dezastru.

Un al doilea cutremur cu magnitudinea de 5,5, produs marți, a oprit temporar operațiunile de salvare, care au fost efectuate în mare parte cu elicoptere, deoarece resturile provenite de la alunecările de teren blochează accesul către satele izolate.

De asemenea, au existat un flux constant de replici.

„Eforturile de salvare și căutare sunt încă în desfășurare, au fost instalate corturi pentru oameni în diverse zone, iar livrarea de prim ajutor și provizii de urgență este în curs de desfășurare”, a declarat Hamdullah Fitrat, purtător de cuvânt adjunct al guvernului taliban, pentru X.

Guvernul taliban care este recunoscut doar de Rusia a făcut apel la ajutor internațional. ONU a eliberat fonduri de urgență, în timp ce Regatul Unit a promis un ajutor de 1 milion de lire sterline (1,3 milioane de dolari).

Afganistanul este foarte predispus la cutremure din cauza amplasării sale deasupra mai multor falii tectonice, la intersecția plăcilor tectonice indiană și eurasiatică.

În 2023, peste 1400 de oameni au murit după o serie de cutremure cu magnitudinea de 6,3 care au lovit vestul Afganistanului, în apropierea orașului Herat.

Cu un an înainte, un cutremur cu magnitudinea de 5,9 a lovit estul Afganistanului, ucigând cel puțin 1000 de oameni și rănind alte 3000.