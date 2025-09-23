Aeroporturile din Copenhaga și Oslo, survolate de drone. Autoritățile au demarat o anchetă

Aeroportul din Copenhaga, cel mai aglomerat din regiunea nordică, a fost redeschis marți dimineață, 23 septembrie, după ce a fost închis timp de aproape patru ore din cauza unor apariții de drone în spațiul aerian, care au dus la suspendarea tuturor decolărilor și aterizărilor. Și aeroportul din Oslo, Norvegia, a fost redeschis după ce spațiul aerian a fost închis din același motiv, relatează agenția britanică de știri Reuters.

„Poliția a demarat o anchetă pentru a determina ce tip de drone au fost implicate,” a declarat comisarul adjunct al Poliției din Copenhaga, Jakob Hansen. „Dronele au dispărut și nu am reușit să le recuperăm,” a adăugat acesta.

Hansen a mai precizat că autoritățile din Danemarca și Norvegia vor colabora pentru a stabili dacă există vreo legătură între cele două incidente.

În Norvegia, spațiul aerian a fost redeschis la ora 3:22, potrivit unui comunicat transmis de operatorul aeroportuar norvegian Avinor. Aeroportul fusese închis începând cu miezul nopții, toate zborurile fiind deviate către aeroporturi alternative.

Poliția daneză a anunțat luni că două sau trei drone de mari dimensiuni au fost observate în apropierea aeroportului din Copenhaga, ceea ce a dus la suspendarea completă a traficului aerian. Potrivit platformei de urmărire a zborurilor FlightRadar, operațiunile au fost oprite la ora 20:26, iar în jur de 50 de zboruri au fost redirecționate.

După reluarea activității, aeroportul din Copenhaga a anunțat pe platforma X că vor persista întârzieri și unele zboruri vor fi anulate, îndemnând pasagerii să verifice informațiile direct cu companiile aeriene.

Închiderea celor două aeroporturi vine în contextul unei serii de perturbări recente în aviația europeană. Vineri, un atac cibernetic a afectat sistemele de check-in și îmbarcare furnizate de Collins Aerospace, parte a grupului RTX, afectând aeroporturile Heathrow din Londra, Berlin și Bruxelles. Efectele incidentului s-au resimțit și pe parcursul weekendului și luni, continuând să dea peste cap planurile de călătorie din întreaga regiune.

În 2018, aparițiile unor drone deasupra pistei de la aeroportul Gatwick, lângă Londra, au dus la blocarea a zeci de mii de pasageri și la anularea a sute de zboruri, chiar în plin sezon de sărbători.