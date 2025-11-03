Aeroportul Internațional Chișinău va extinde terminalul de pasageri. Valoarea proiectului ajunge la peste 166 de milioane de lei

Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău a anunțat despre lansarea unei licitații publice pentru reconstrucția și extinderea clădirii Terminalului de Pasageri. Valoarea proiectului este estimată la 166,83 milioane de lei.

Lucrările vor fi finanțate integral din veniturile proprii ale aeroportului, suma estimându-se la 166,83 milioane de lei. Perioada de depunere a ofertelor este 13 noiembrie – 9 decembrie.

Proiectul prevede replanificarea parțială a încăperilor și extinderea acestora, urmând să fie realizat etapizat astfel încât activitatea operațională a aeroportului să nu fie afectată, notează reprezentanții aeroportului.