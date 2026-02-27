Administratorul unei întreprinderi municipale din Anenii Noi a fost trimis în judecată pentru poluarea râului Bîc

Administratorului unei întreprinderi municipale dintr-o localitate a raionului Anenii Noi a fost trimis în judecată într-o cauză penală în care este învinuit că ar fi admis, în procesul de prestare a serviciilor către consumatori, deversarea apelor uzate neepurate direct în râul Bîc, informează Procuratura Generală (PG).

Oamenii legii scriu că rezultatele analizelor de laborator efectuate în mai multe etape de Laboratorul de Referință de Mediu din cadrul Agenției de Mediu, în urma prelevării probelor de apă, arată că a fost cauzat un prejudiciu mediului în valoare de circa 1,3 milioane de lei.

PG scrie că în cazul în care va fi recunoscut vinovat, inculpatul riscă: amendă în mărime de până la 67 500 de lei sau închisoare de până la 4 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani, la fel, dar și închisoare de până la 5 ani.

