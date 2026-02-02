Administrația Națională a Drumurilor: Gropile apărute din cauza condițiilor meteo pe mai multe drumuri naționale sunt reparate cu asfalt rece

În contextul condițiilor meteorologice, pe anumite sectoare ale rețelei de drumuri publice naționale se înregistrează degradări ale îmbrăcăminții rutiere, manifestate prin apariția gropilor, tasărilor locale și exfolierilor stratului de uzură, informează luni, 2 februarie, Administrația Națională a Drumurilor (AND).

Potrivit unui comunicat, aceste degradări sunt determinate, în principal, de starea avansată de uzură a straturilor asfaltice existente, precum și de oscilațiile frecvente de temperatură în jurul valorii de 0 grade Celsius, care generează cicluri repetate de îngheț – dezgheț și favorizează pătrunderea apei în structura rutieră.

„În acest context, Administrația Națională a Drumurilor, prin unitățile teritoriale S.A. „Drumuri”, monitorizează permanent starea tehnică a drumurilor publice naționale și intervine operativ, în funcție de condițiile tehnice și meteorologice, pentru menținerea circulației rutiere în condiții de siguranță. Intervențiile constau în inspecții operative în teren, instituirea semnalizării rutiere temporare și executarea plombărilor provizorii cu mixtură asfaltică preparată la rece, soluție tehnică ce permite realizarea lucrărilor inclusiv la temperaturi scăzute”, a precizat AND.

În prezent, lucrări de plombare cu asfalt rece sunt în desfășurare pe următoarele sectoare de drum:

M1, km 46 – sectorul Nisporeni;

M1, km 97–99, sectorul Chișinău;

M3, km 74 – sectorul Cimișlia;

R3, km 87–90 – sectorul Basarabeasca;

R5 – sectorul Dubăsari;

R11 – sectorul Ocnița;

R17, km 2,300 – sectorul Fălești;

R32, km 2–6, sectorul Cahul;

R32, km 59–60, sectorul Taraclia;

G57 – sectorul Glodeni, și altele.

Totodată, AND anunță că va iniția lucrări de reparații sezoniere, care vor include utilizarea mixturilor asfaltice la cald și intervenții de amploare, „ce vor fi executate imediat ce condițiile meteorologice vor permite desfășurarea acestora”.

„Pentru limitarea apariției unor degradări similare pe alte trasee naționale, AND aplică măsuri preventive, precum monitorizarea continuă a stării tehnice a rețelei rutiere, intervenții rapide în cazul degradărilor punctuale și includerea sectoarelor cu degradări structurale repetate în programele de reparații capitale sau de reabilitare, acolo unde soluțiile locale nu mai sunt suficiente”, a mai adăugat AND.

Administrația recomandă participanților la trafic în cazul în care întâlnesc degradări ale carosabilului sau situații ce pot afecta siguranța circulației, să sesizeze Serviciul Operativ, pentru intervenții prompte, la numerele de telefon: (+373) 78 337 744 și (+373) 60 477 117.