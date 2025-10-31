Administraţia Națională a Drumurilor are un nou director interimar

S.A. Administraţia Națională a Drumurilor (AND) are un nou director interimar. Este vorba despre Ștefan Popa, directorul executiv al instituției.

Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, împreună cu șeful Agenției Proprietății Publice, Roman Cojohari, l-au prezentat, pe 31 octombrie, colaboratorilor pe noul director interimar, potrivit unui comunicat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

Ministrul Bolea i-a urat succes, menționând că îi revine o responsabilitate mare în continuarea proceselor operaționale ale AND. „Cu o experiență vastă în managementul proceselor interne, am toată certitudinea că Ștefan va asigura la fel de bine coordonarea activităților și a portofoliului de proiecte pe care le gestionează AND”, a declarat Bolea.

În același timp, ministrul a evidențiat contribuția precedentului director Sergiu Bejan la modernizarea infrastructurii rutiere, apreciind profesionalismul și consolidarea unui management transparent și eficient.

Ștefan Popa a făcut până acum parte din echipa managerială a instituției, în calitate de director executiv. El este absolvent al Universității Tehnice din Moldova, la specialitatea căi ferate, drumuri și poduri.