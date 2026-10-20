Kyiv Independent: Ungaria blochează următoarea etapă din procesul de aderare a R. Moldova și Ucrainei la UE, fără a oferi nicio explicație

Ungaria a blocat următoarea etapă din procesul de aderare a Moldovei și Ucrainei la UE, deși cerințele lor anterioare fuseseră îndeplinite, au declarat diplomați ucraineni și europeni pentru Kyiv Independent.

Experții tehnici din cele 27 de țări membre UE s-au întrunit pe 20 octombrie pentru a cădea de acord asupra unui pas procedural ce ar fi demarat procesul de deblocare a ultimelor două clustere, care acoperă agricultura, mediul și transporturile. Cu toate acestea, Ungaria a blocat inițiativa, lăsând în urmă dezamăgirea celorlalte 26 de țări, au declarat doi diplomați pentru The Kyiv Independent.

„Colegii le-au cerut chiar omologilor maghiari să își explice poziția, însă aceștia nu au făcut-o, a precizat un diplomat. În schimb, Ungaria a transmis aparent că poziția sa rămâne aceeași ca înainte”, scrie publicația ucraineană.

Sursa citată scrie că Ucraina și Moldova avansează împreună în procesul de aderare la UE până când vor fi deblocate toate cele șase clustere de extindere — liste de reforme ce trebuie realizate pentru alinierea la legislația Uniunii Europene.

Pe 13 octombrie, la Luxemburg, R. Moldova a deschis negocierile oficiale de aderare la UE pe două grupuri de capitole: clusterul II, care se referă la piața internă, și clusterul III, cu privire la competitivitate și creștere incluzivă.

Ce sunt clusterele și capitolele de negociere în procesul de aderare la UE

R. Moldova se află în plin proces de pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană, un parcurs complex structurat pe etape, capitole și clustere de negociere.

În procesul de aderare la UE, legislația și standardele europene sunt împărțite în capitole de negociere. Fiecare capitol acoperă un domeniu specific, precum justiția, economia, energia, agricultura sau mediul.

În total, procesul include 33 de capitole de negociere, iar fiecare dintre ele trebuie „aliniat” la regulile Uniunii Europene înainte ca o țară să poată deveni stat membru.

Pentru a face procesul mai organizat și mai eficient, Uniunea Europeană a introdus în 2020 conceptul de clustere de negociere.

Un cluster este un grup de mai multe capitole de negociere reunite pe domenii mari. În loc ca fiecare capitol să fie negociat separat, acestea sunt analizate împreună, pe teme comune.

Există 6 clustere principale, care acoperă:

valorile fundamentale și statul de drept; piața internă; competitivitate și creștere economică; agenda verde și infrastructură; agricultură și resurse; relații externe.

Evoluția Republicii Moldova pe fiecare capitol poate fi vizualizată AICI.