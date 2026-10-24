Maia Sandu s-a întâlnit cu președintele și premierul Ungariei

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a avut sâmbătă, 24 octombrie, întrevederi la Budapesta cu președintele Ungariei, András Baka, și cu prim-ministrul Péter Magyar. Oficialii au discutat despre parcursul european al R. Moldova, cooperarea economică și energetică și securitatea regională, anunță Președinția Republicii Moldova printr-un comunicat.

În cadrul întrevederilor, oficialii au discutat despre pașii următori pentru deschiderea ultimelor două grupuri de capitole de negociere pentru aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană. În acest an, au fost deschise patru grupuri de capitole.

Sursa: Președinția Republicii Moldova

„Potrivit Președinției, oficialii au discutat despre deschiderea, în acest an, a patru grupuri de capitole de negociere și despre pașii necesari pentru deschiderea celorlalte două. Aceștia au reafirmat că extinderea Uniunii Europene reprezintă o investiție în securitatea întregii Uniuni”, se menționează în comunicat.

Discuțiile au vizat și securitatea regională, inclusiv rezistența Ucrainei și amenințările hibride ale Rusiei, precum și încălcările repetate ale spațiului aerian al R. Moldova de către drone și rachete rusești.

R. Moldova și Ungaria au semnat în 2020 o declarație de parteneriat strategic, care prevede sprijinul Ungariei pentru integrarea europeană a R. Moldova și cooperarea în domeniile economic, energetic, al securității, educației și culturii.

Aceasta este prima vizită a Maiei Sandu în Ungaria. Șefa statului a mers la Budapesta la invitația premierului Péter Magyar, pentru a participa la evenimentele dedicate împlinirii a 70 de ani de la Revoluția anticomunistă din 1956. Vineri, 23 octombrie, Maia Sandu a participat la ședința solemnă a Adunării Naționale a Ungariei și la ceremonia de comemorare organizată în Piața Kossuth, alături de mai mulți lideri străini.