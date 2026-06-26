Acuzații de corupție și șantaj la Durlești: Oleg Popșoi, denunțat la CNA pentru pretinsă mită. Consilierul PAS respinge acuzațiile: „Această persoană m-a șantajat”

Tudor Bușcan, fost consilier PAS în consiliul local Durlești, actual consilier independent, anunță că a depus un denunț la Centrul Național Anticorupție (CNA) pe numele lui Oleg Popșoi, consilier PAS la Durlești. Potrivit denunțului, în 2024, Oleg Popșoi ar fi primit 200 de mii de euro pentru a adopta o decizie cu privire la Planul Urbanistic Zonal (PUZ) ce permitea ridicarea a zeci de blocuri multietajate. Bucșan a menționat și despre un „autodenunț”, declarând că a primit două mii de dolari drept „mulțumire”.

Contactat de ZdG, Oleg Popșoi a declarat că informațiile menționate de Bucșan sunt false și că ar fi fost șantajat de acesta. „Pe 10 iunie, am mers la poliția din sectorul Buiucani, unde am depus o plângere penală pentru șantaj. Pe 19 iunie Tudor Bucșan mi-a scris iar că urmează să depună o plângere la CNA. Eu i-am răspuns: «Te îndemn să faci toate acțiunile necesare, dacă consideri că legea a fost încălcată»”, a precizat Popșoi.

Tudor Bucșan, consilier independent în consiliul local Durlești, a publicat vineri, 26 iunie, un mesaj prin care anunță că a depus o cerere la CNA, fiind vizat consilierul PAS Durlești Oleg Popșoi.

„(…)Formulez prezentul denunț cu privire la fapte care, în opinia mea, ar putea întruni elementele constitutive ale unor infracțiuni de corupție și conexe corupției, solicitând verificarea acestora de către organele competente.

Am bănuieli rezonabile că domnul Oleg Popșoi ar fi pretins și/sau primit foloase necuvenite (mită) în sumă estimată de peste 200.000 EUR, în legătură cu adoptarea unei decizii privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) aferent imobilelor din str. Tudor Vladimirescu, mun. Chișinău.

În cursul anului 2024, în cadrul ședinței în care a fost supusă votului decizia referitoare la aprobarea PUZ din str. Tudor Vladimirescu — decizie corelată cu o hotărâre irevocabilă a Curții Supreme de Justiție — votul a fost organizat prin procedura votului secret.

Potrivit cunoștințelor mele, dl Oleg Popșoi a fost inițiatorul recurgerii la procedura votului secret. Ulterior votului, dl Oleg Popșoi ar fi fost persoana care a remis sume de bani unor consilieri, prezentate drept „mulțumire” pentru modul în care aceștia au votat. Aceste împrejurări mă determină să consider că procedura votului secret ar fi fost folosită pentru a masca remunerarea ilicită a votului și pentru a îngreuna identificarea persoanelor implicate”, se arată în denunțul depus la CNA, publicat de Tudor Bucșan pe Facebook.

Mai mult, Bușcan declară că a primit două mii de dolari „drept mulțumire” și că a păstrat banii până în prezent, solicitând să fie ridicați de Centrul Național Anticorupție.

„Declar pe propria răspundere că, după votul menționat, am primit personal suma de 2.000 USD, înmânată drept „mulțumire” în legătură cu votul exprimat. Precizez că am votat în conformitate cu legea și că nu am cheltuit această sumă: am păstrat-o integral până în prezent. Prin prezenta o pun la dispoziția organelor de urmărire penală și solicit ridicarea ei în calitate de mijloc material de probă (corp delict), fiind dispus să cooperez pe deplin cu ancheta”, mai scrie Bucșan.

Oleg Popșoi: „Sunt declarații mincinoase, false. (…) Eu acum sunt în căutarea buletinului de vot, unde am votat împotrivă”

Contactat de ZdG, Oleg Popșoi a declarat că informațiile menționate de Tudor Bucșan sunt false.

„Sunt declarații mincinoase, false, în scopul de a-mi denigra imaginea personală. Tudor Bucșan este rău intenționat și pus la cale de către actuala primăriță, care prin intermediul acestui tânăr, promițându-i căl face viceprimar, trebuie să mă denigreze pe mine și să lovească și în fracțiune. Eu pot spune doar că ceea ce a scris în spațiul public nu are substanță, e o foaie care a fost depusă la CNA, mai mult nu”, a declarat consilierul PAS Durlești Oleg Popșoi.

Acesta declară că în ultima lună ar fi fost șantajat de Tudor Bucșan.

„Vreau să spun că această persoană, pe mine personal, m-a șantajat în data de 8 iunie curent, cerându-mi 120 de mii de euro, câteva bunuri care sunt în declarația mea de avere să i le cedez, să părăsesc Consiliul Durlești și să-mi cer scuze publice de la primăriță pentru dosarele care din instanțe. În schimb, el nu o să mă dea la CNA pentru anumite fapte. Eu l-am întrebat ce fapte, el nu a vrut să argumenteze ce fapte și doar a făcut referință la un dosar, la o mapă, unde el avea foarte multe acte compromițătoare la adresa mea. Eu imediat, pe 10 iunie, am mers la poliția din sectorul Buiucani, unde am depus o plângere penală pentru șantaj. Pe 19 iunie Tudor Bucșan mi-a scris iar că urmează să depună o plângere la CNA. Eu i-am răspuns: « Te îndemn să faci toate acțiunile necesare, dacă consideri că legea a fost încălcată»”, a mai precizat Popșoi.

Cu referire la acuzația lansată de Tudor Bucșan privind inițierea votului secret, Oleg Popșoi a declarat că nu el a fost inițiatorul procedurii și că a votat împotrivă.

„Consilierul Dumitru Florea a fost inițiatorul votului secret. Este înregistrarea video pe site-ul primăriei Durlești unde se vede că Dumitru Florea a propus. (…) Eu acum sunt în căutarea buletinului de vot, unde am votat împotrivă. Eu poziția mea față de PUZ-ul de pe Tudor Vladimirescu mi-am expus-o de mai multe ori. Am depus mai multe plângeri penale și la CNA, și peste tot. Și am făcut cea mai multă gălăgie, și am insistat să fie și un avocat pe caz ca să ne reprezinte, pentru ca aceste blocuri să nu se construiască. Eu și în ziua de azi susțin ideea pe care am susținut-o și anterior: că aceste blocuri, pe Tudor Vladimirescu, sunt un simbol al corupției din primăria Durlești”, mai spune consilierul PAS din Durlești.

PUZ Durlești

În 2024, Ziarul de Gardă scria că pe strada Tudor Vladimirescu din or. Durlești, suburbia capitalei, ar putea să fie construite zeci de blocuri multietajate într-o zonă rezidențială, după ce un proiect în acest sens a fost aprobat de consilierii locali, prin vot secret, în ședința din 3 aprilie 2024.

Deși anterior majoritatea consilierilor se împotriveau acestui proiect, 14 dintre cei 24 de consilieri au votat pentru, la ultima ședință a consiliului local. Totodată, printr-o decizie de judecată, consilierii au fost obligați să-l aprobe, în favoarea unui patron al unei firme de construcții.

Solicitarea ca pe strada Tudor Vladimirescu să fie construite mai multe blocuri multietajate a venit din partea unui antreprenor local, Vladimir Lupu, fondator al firmei „Vit-Construct-L” SRL, care a cerut ca un teren cu o suprafață de 0,0486 ha să-i fie vândut la preț normativ și, totodată, să fie adoptat un nou PUZ, prin care să fie modificat regimul de înălțime de pe str. Tudor Vladimirescu, așa încât să permită construcția unor blocuri multietajate.