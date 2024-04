Vot secret la Durlești pentru un PUZ ce permite ridicarea a zeci de blocuri multietajate, în favoarea patronului unei firme de construcții. „S-a votat și asta-i tot!”

Pe strada Tudor Vladimirescu din or. Durlești, suburbia capitalei, ar putea să fie construite zeci de blocuri multietajate într-o zonă rezidențială, după ce un proiect în acest sens a fost aprobat de consilierii locali, prin vot secret, în ședința din 3 aprilie 2024.

Deși anterior majoritatea consilierilor se împotriveau acestui proiect, 14 dintre cei 24 de consilieri au votat pentru, la ultima ședință a consiliului local. Totodată, printr-o decizie de judecată, consilierii au fost obligați să-l aprobe, în favoarea unui patron al unei firme de construcții.

Solicitarea ca pe strada Tudor Vladimirescu să fie construite mai multe blocuri multietajate a venit din partea unui antreprenor local, Vladimir Lupu, fondator al firmei „Vit-Construct-L” SRL, care a cerut ca un teren cu o suprafață de 0,0486 ha să-i fie vândut la preț normativ și, totodată, să fie adoptat un nou PUZ, prin care să fie modificat regimul de înălțime de pe str. Tudor Vladimirescu, așa încât să permită construcția unor blocuri multietajate.

Instanța obligă consiliul local să adopte un PUZ și să vând un teren

Antreprenorul a atacat în instanță Consiliul orașului Durlești, iar la 14 decembrie 2021, judecătorul Marcel Gandrabur, de la Judecătoria Chișinău, a obligat Consiliul să emită o decizie privind vânzarea terenului la prețul normativ (adică la preț stabilit de stat, care este diminuat față de prețul de piață, n.r.) și, totodată, să aprobe Planul Urbanistic Zonal și Planul Urbanistic de Detaliu pentru str. Tudor Vladimirescu, care schimba regimul de înălțime și permitea ridicarea blocurilor multietajate.

Deși a fost contestată, hotărârea a fost lăsată în vigoare în toate instanțele, până la Curtea Supremă de Justiție, care s-a pronunțat pe acest caz la 9 august 2023. Judecătorii de la CSJ pe acest caz au fost Tamara Chișca-Doneva, Judecători Ion Malanciuc și Aliona Miron.

Inițial s-au opus, apoi au votat

Consilierii de la Durlești s-au opus, însă, votării acestui proiect, chiar și după ce a fost pronunțată o hotărâre de judecată, în timp ce primăria depunea eforturi pentru executarea benevolă hotărârii judecătorești, după cum se menționează în decizia CSJ. De exemplu, „la 14 iulie 2022 ora 10:00, fiind

prezenți la ședință 21 consilieri (…) au declarant că boicotează ședința consiliului, părăsind sala, anume din motivul că pe ordinea de zi este inclus proiectul de decizie cu executarea hotărârii judecătorești în privința lui Lupu Vladimir și atâta timp cât pe ordinea de zi va fi inclus acest proiect de decizie, ședințe nu vor avea loc”, se arată în decizia CSJ, cu referire la componența precedentă a consiliului local.

Și în componența nouă a consiliului de la Durlești, după alegerile locale din noiembrie 2023, majoritatea consilierilor erau împotriva acestui proiect, după cum a declarat pentru ZdG Natalia Slepuhin, activistă la organziația Primăria Mea, care a monitorizat acest caz. Cu toate acestea, proiectul a reușit să fie votat la ședința din 3 aprilie 2024, când s-a propus ca votul să fie secret.

„Doar cei de la CUB erau pro, până acum”

„Întreaga fracțiune PAS, întreaga fracțiune MAN și cei din PSRM erau împotrivă. Și doar cei de la CUB (partid din care face parte și primărița de la Durlești, Eleonora Șaran, n.r.) erau pro, până acum. S-a votat secret și nu se știe cine sunt cei care 9 au votat contra. Au fost 14 – pro, 9 – contra și un vot nevalidat”, a precizat Natalia Slepuhin.

Astfel, la 3 aprilie, cu votul a 14 din 24 de consilieri, proiectul a fost adoptat, dar nu se cunoaște cine dintre consilieri a votat pro și cine contra, pentru că votul a fost secret. Consiliul orașului Durlești are în componență 10 consilieri PAS, 8 consilieri MAN, 7 consilieri CUB, un consilier PSRM și unul neafiliat.

În opinia Nataliei Slepuhin, în instanță s-a ajuns pentru că, de mai multe ori, consilierii au exclus de pe ordinea de zi solicitarea agentului economic privind vinderea terenului. „Asta a fost o greșeală, deoarece conform legii, dacă cererea nu este examinată mai multe ședințe consecutiv, persoana poate să meargă în judecată. Persoana a mers în judecată, a obținut câștig de cauză. Fără ca consilierii să cunoască, fără să existe un proces consultativ, instanța de judecată i-a obligat pe consilieri să voteze aceste acest PUZ care permite construcția acestor blocuri”.

Totodată, PUZ-ul pe care au fost obligați consilierii să-l voteze nu este conform criteriilor care trebuie respectate de un PUZ, a mai semnalat activista. „Nu are date exacte, calculele ce trebuie incluse în astfel de PUZ-uri. E o schiță, practic. Dar cea mai mare problemă este că el nu-i nicăieri publicat. Nici consilierii nu știu care este, că au văzut mai multe variante – unul cu 17 blocuri, altul – cu 20, altul – cu 38”, susține Natalia Slepuhin.

Misterul voturilor secrete. „Nu putem să spunem cine și cum a votat”

Ziarul de Gardă a discutat cu mai mulți consilieri de la Durlești, pentru a afla cine a votat pentru și cine împotrivă.

Dumitru Florea, consilierul MAN care a propus ca votul pe acest proiect să fie secret, solicitat de ZdG, nu a dorit să spună cum a votat. „Nu putem să spunem cine și cum a votat, că a fost vot secret. Noi, fracțiunea MAN, am spus că nu vom susține proiectul”, a declarat consilierul MAN.

Fracțiunea MAN și-ar fi fotografiat buletinele de vot

Președintele fracțiunii MAN, Mihai Onofrei, a declarat pentru ZdG că membrii MAN nu ar fi votat pentru acest proiect și că aceștia și-ar fi fotografiat buletinele de vot pe care i le-ar fi demonstrat lui. Potrivit lui, consilierul Dumitru Florea, însă, a plecat din sala de ședință fără să-i arate cum a votat.

„Poziția noastră este împotrivă la tot ceea ce se întâmplă și față de hotărârea instanței de judecată care s-a pronunțat pentru vânzarea-cumpărarea terenului la preț normativ și pentru aprobarea PUZ-ului respectiv. Noi ne-am spus poziția foarte clar și înainte, și la ședința consiliului de datat trecută, când s-a votat prin vot deschis. Fracțiunea MAN s-a abținut de la vot. Nemulțumirea noastră este că nu poate o instanță de judecată să impună consiliul să aprobe un PUZ, pentru că ține strict de competența consiliului local. (…) Noi considerăm că este prejudicierea bugetului de stat, pentru că nu poți să vinzi terenul la preț normativ”, a declarat consilierul MAN de la Durlești, precizând că prețul normativ al terenului ar foarte mic, de câteva mii de lei.

„Eu nu vă cunosc, eu nu știu cu cine vorbesc. Poziția mea e poziția mea”

Victor Țărnă, consilier CUB, nu a dorit să spună cum a votat. „A fost vot secret. Eu nu pot să vă spun dacă am votat pentru sau împotrivă. A fost vot secret, așa au votat consilierii, ca votul să se petreacă în mod secret”. L-am întrebat care este poziția lui pe acest subiect, în contextul în care consilieri CUB au susținut anterior proiectul, dar Victor Țărnă nu a dorit să vorbească.

„Eu nu vă cunosc, eu nu știu cu cine vorbesc. Nimeni nu a recomandat persoana dumneavoastră că o să mă telefonați. Dacă cineva din cunoscuții mei, din prietenii mei, mă telefona să-mi spună că o să mă sune cineva: „Vă rog frumos, cu ce puteți, să susțineți…”, a argumentat consilierul CUB. „Poziția mea e poziția mea”, a mai punctat acesta, evitând răspunsul.

„Noi am spus foarte clar, noi suntem împotriva acestor blocuri”

Și consiliera PAS de la Durlești, Veronela Pruteanu, spune că membrii fracțiunii sale nu ar fi votat pentru acest proiect.

„Noi am spus foarte clar, noi suntem împotriva acestor blocuri. Eu, personal și președintele fracțiunii PAS, Oleg Popșoi, mereu am promovat transparența în procesul decizional. Ce ține de blocurile de pe str. Tudor Vladimirescu, constant, timp de trei ani, Oleg Popșoi a făcut numeroase interpelări să oprească ridicarea acestor blocuri. Noi am solicitat de nenumărate ori să fie consultări publice, să se intervină. Chiar dacă am fost împotrivă, și acum, și anterior, asta nu a ajutat, cu părere de rău, să oprim. Ni s-a spus: Sunteți obligați, luați și votați!” ”, a spus consiliera PAS.

Am solicitat o reacție și din partea primăriței de la Durlești, Eleonora Șaran, dar aceasta nu a răspuns apelurilor și nici mesajelor ZdG.

Patronul firmei de construcții: „S-a votat și asta-i tot!”

Patronul firmei de construcții care a dat în judecată consiliul local, Vladimir Lupu, nu a dorit să vorbească atunci când a auzit că este contactat de Ziarul de Gardă. „Mulțumesc, nu vreau să vorbesc. S-a votat și asta-i tot!”, a spus afaceristul și a întrerupt apelul.