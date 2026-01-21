Acte din Bulgaria, România, Rusia, Irak, Ucraina și Vanuatu, temei pentru inițierea noului proces penal pe numele lui Plahotniuc. „Îmi pare rău de persoanele care au pornit acest proces penal, sunt agramate juridic”

Avocatul lui Vladimir Plahotniuc, Lucian Rogac, susține că inițierea unui nou proces penal pe numele lui Vladimir Plahotniuc, pentru fals în acte, „pe faptul confecționării, deținerii, utilizării actelor cu identitate falsă”, ar fi une ilegală și că în acest sens ar fi necesar acordul autorităților elene, pe care procurorii de la Chișinău nu l-au solicitat. Pe de altă parte, procurorul de caz, Alexandru Cernei, declară că procesul penal despre inițierea căruia a anunțat public la ședința de judecată din 20 ianuarie 2026, este în conformitate cu legea din R. Moldova.

„Îmi pare rău de persoanele care au pornit acest proces penal, sunt agramate juridic. Actele pretins false au fost ridicate într-o altă țară, printre actele ridicate nu se regăsește niciun act din R. Moldova. Autoritățile din R. Moldova nu au absolut nicio tangență cu actele respective și nu pot porni nici proces penal, nici cauză penală și nici procedură contravențională. Dar, mă rog, cineva a studiat mai slab. Mai mult, persona nu poate fi trasă la răspundere penală de două ori pe aceeași faptă. Țin să menționez că autoritățile grecești au deschis o cauză penală în acest sens și următoarea ședință de judecată este stabilită pentru luna martie a acestui an. Respectiv, nu pot fi imputate aceleași fapte atât în Grecia, cât și într-o altă entitate”, a declarat Lucian Rogac.

El a mai adăugat că, înainte de a iniția o cauză penală pe acțiuni care au avut loc înainte de extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, procurorii de la Chișinău ar fi trebuit să solicite permisiune de la autoritățile elene, fapt ce nu poate fi făcut post-factum.

Rogac a spus că a asistat la desigilarea coletului cu acte confiscate de autoritățile elene și trimise în R. Moldova, dar la acest proces nu participat și Vladimir Plahotniuc.

Pe de altă parte, procurorul Alexandru Cernei susține că pentru inițierea procesului penal nu ar fi necesar acceptul autorităților din Grecia, „deoarece sunt anumite condiții când se solicită acest acord: atunci când persoana urmează să fie pusă sub învinuire sau trasă deja la răspundere penală. La această etapă este doar proces penal, în cadrul căruia urmează a fi efectuate acțiuni premergătoare pornirii urmăririi penale și după asta se va decide despre pornirea cauzei penale, în cadrul căreia urmează a fi efectuate mai multe acțiuni: comisii rogatorii și verificarea tuturor acestor identități”.

Legat de pachetul de acte și bunuri confiscate și trimise la Chișinău de autoritățile elene, procurorul a spus că a avut loc examinarea lor și a fost obținută o autorizare de la judecătorul de instrucție ca dispozitivele electronice să fie cercetate din punct de vedere tehnic, astfel că toate sunt la experții care le examinează.

Procurorul a precizat că printre actele trimise din Grecia se numără acte de identitate, pașapoarte și permise de conducere din șase țări: Bulgaria, România, Rusia, Irak, Ucraina și Vanuatu. În toate figurează fotografia lui Vladimir Plahotniuc, care apare cu alte identități. „Aceste au stat la baza temeiului pentru un proces penal pentru confecționarea și deținerea documentelor oficiale false”, a subliniat procurorul.

Legat de declarațiile avocatului Rogac, precum că Plahotniuc nu poate fi tras de două ori la răspundere pentru aceeași faptă, procurorul Cernei a explicat că, „toți cetățenii din R. Moldova care au domiciliul permanent pe teritoriul țării, dar au comis infracțiuni în alte țări, sunt trași la răspundere penală conform procedurilor și Codului penal din R. Moldova. Această normă ne permite să efectuăm astfel de acțiuni și să derulăm procesul penal în continuare”, a argumentat procurorul legalitatea inițierii noului proces penal pe numele lui Plahotniuc.

Vladimir Plahotniuc ar putea fi cercetat pentru fals în acte într-un nou dosar penal. Despre inițierea unui proces penal „pe faptul confecționării, deținerii, utilizării actelor cu identitate falsă”, a anunțat procurorul Alexandru Cernei, marți, 20 ianuarie 2026. Potrivit procurorului, procesul a fost inițiat în baza actelor ridicate de anchetatorii eleni din casa pe care Vladimir Plahotniuc o închiria în capitala Greciei. În baza acelor acte, atât în Grecia, cât și în România, au fost intentate dosare penale pe numele lui Plahotniuc.