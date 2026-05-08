Reacția lui Mihai Popșoi, după ce fosta ambasadoare a R. Moldova în India a dat în judecată MAE

„Are tot dreptul să se adreseze în instanță”. Așa a comentat ministrul Afacerilor Externe (MAE), Mihai Popșoi, decizia fostei ambasadoare a R. Moldova în India, Ana Taban, de a acționa în judecată MAE. În cadrul emisiunii „Zi de zi” de la Radio Moldova, viceprim-ministrul a afirmat că toate acțiunile pe caz ale instituției pe care o conduce au fost „absolut conform legii”.

Potrivit lui Popșoi, „situația a pornit de ceva vreme, de la o serie de plângeri, atât din interiorul, cât și în afara ambasadei din New Delhi”.

„Acele plângeri erau cât se poate de grave și a fost nevoie să detașăm o misiune de audit pentru a verifica, a elucida acele plângeri și acuzații care erau aduse. În urma misiunii de audit, au fost constatate abateri financiare grave, care, conform legii, trebuiau transmise instituțiilor de profil, CNA, Procuraturii Anticorupție. Altfel, riscam să fiu acuzat de mușamalizare a cazului și riscam să fiu eu pasibil de răspundere, inclusiv penală. Odată ce a fost transferată informația către instituțiile de drept, s-a considerat că există suficient temei – și asta ține de instituția Procuraturii – de a se iniția un dosar penal pe faptul delapidării fondurilor respective. Și atunci când există un dosar penal privind delapidarea unor fonduri dintr-o instituție diplomatică, imaginea și încrederea în conducătorul acestei instituții, firește, are de suferit, ceea ce, în diplomație, este un element cât se poate de sensibil. Deci, acest lucru a servit temei mai mult decât suficient pentru rechemarea din funcție”, a declarat Popșoi.

Ulterior, în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Popșoi spune că Taban a refuzat în repetate rânduri să-și perfecteze actele pentru a obține accesul la secret de stat.

„Misiunile speciale, cum spune și titulatura, comportă accesul la informații clasificate, informații sensibile. Și atunci când dumneaei nu a binevoit să-și proceseze documentele pentru a obține accesul la informații clasificate, la secret de stat, activitatea este, evident, complicată de lipsa acestui statut. Pentru că odată ce îți perfectezi accesul la secret de stat, îți asumi și unele responsabilități, cât se poate de serioase. Și faptul că dumneaei a refuzat ostentativ să facă acest lucru, o privește”, a afirmat Mihai Popșoi.

Cu referire la destituirea Anei Taban din funcție în timp ce aceasta se afla în concediu, șeful MAE spune că Taban a ieșit în concediu fără a aștepta ca cererea sa să fie recepționată și semnată.

„La un moment dat, dumneaiei a decis efectiv să plece în concediu pe cont propriu, neasigurându-se că acesta era aprobat. Am primit acea cerere la o zi sau două distanță, când dumneaiei deja plecase de la serviciu nemotivat – lucru care a servit temei mai mult decât suficient pentru eliberarea din funcție, așa cum este cazul oricărui angajat din sectorul public sau privat. Dumneavoastră și oricine altcineva, care activează în spațiu privat sau public, știe că o cerere de plecare în concediu, pe cont propriu sau orice altă lipsă de la serviciu, trebuie aprobată. Dar când ai expediat cererea și în același minut ai trântit ușa și ai plecat, neasigurându-te că această cerere a fost recepționată, nu că semnată, cel puțin recepționată. Deci, așa cum spuneam, cererea a ajuns la mine la o zi sau două distanță – moment în care am constatat lipsa de la serviciu nemotivată, firește, care a servit temei mai mult decât suficient și acest lucru e la îndemâna oricărui cetățean să judece. Nu trebuie să fii jurist ca să înțelegi că lipsa de la serviciu fără nici o justificare, este temei pentru concediere”, consideră viceprim-ministrul.

Acesta a subliniat că Taban „are tot dreptul să se adreseze în instanță” odată ce „R. Moldova este un stat de drept”.

„În cadrul Ministerului de Externe, atât timp cât eu sunt ministru, este toleranță zero la corupție, abuz și orice alte activități, care sunt incompatibile nu doar cu funcția publică, dar cu statutul de diplomat al R. Moldova. Acest litigiu, ca și oricare altul, va fi decis de către instanțele de judecată. Așa cum spuneam, R. Moldova este un stat de drept – drepturile fiecărui cetățean sunt protejate de lege. Cu siguranță, vom prezenta șirul lung de probe pe care îl avem, pentru a ne asigura și pentru a convinge inclusiv instanța că am avut dreptate în toate acțiunile pe care le-am întreprins. (…) Deci, totul s-a făcut absolut conform legii”, a conchis Popșoi.

Fosta ambasadoare a R. Moldova în India, Ana Taban, a anunțat într-o adresare video publicată pe 7 mai că a acționat în judecată Ministerul Afacerilor Externe (MAE), „a se înțelege conducătorul acestuia – viceprim-ministrul Mihai Popșoi”. Datele publice consultate de Ziarul de Gardă arată că dosarul a fost înregistrat pe 27 aprilie. Fosta ambasadoare solicită instanței anularea ordinelor emise de MAE privind aplicarea mustrării și sancțiunii disciplinare de destituire din funcție în privința sa.

„Acum câteva luni (august 2025, n.r.) am fost rechemată din funcția de primul ambasador rezident al R. Moldova în India. Am aflat despre acest lucru din presă. Doar mai târziu, peste circa două luni, la solicitarea mea oficială, am aflat motivul. Și anume – existența unui dosar penal. Sună foarte grav. De aceea m-am adresat la Procuratura Anticorupție pentru mai multe detalii. Doar că, surpriză, Procuratura Anticorupție m-a informat oficial, în scris, că nu fac parte din niciun dosar penal și că Procuratura nu a solicitat niciodată rechemarea mea din funcție. Cu alte cuvinte, s-ar fi încercat fabricarea unui dosar penal”, a menționat aceasta.

Taban a continuat adresarea video, invocând o serie de motive de ce a acționat în instanță Ministerul.

„Deoarece am încercat să aflu adevărul, se pare că am devenit incomodă. Am fost sancționată disciplinar, cu mustrare, fără respectarea legii. Fără ca să existe un motiv real. Probabil, printr-o astfel de metodă, s-a încercat într-un fel sau altul intimidarea mea. Odată cu revenirea în Centrala Ministerului de Externe, mi s-a oferit funcția de ambasador cu misiuni speciale. (…) Doar că în realitate, din septembrie 2025 până recent, nu am fost implicată în nicio activitate a Ministerului de Externe. (…) Mi s-a oferit un birou la parterul Ministerului, lângă secția logistică. Mesajul conducerii ministerului a fost cât se poate de clar. De aceea am decis să-l ajut pe viceprim-ministrul Mihai Popșoi și să depun o cerere de concediu din cont propriu. Când eram deja în concediu, în a treia zi, am fost informată că cererea nu a fost aprobată de viceprim-ministrul Mihai Popșoi. Respectiv, ulterior, am fost sancționată disciplinar, cu demiterea din funcția publică. Motivele? Absența de la serviciu și faptul că nu am depus cerere de perfectare a accesului la secret de stat”, a comunicat Taban.

Taban a cerut nulitatea ordinului MAE nr. 251-p-251 din 12.08.2025, modificat prin ordinul nr. 263-p-263 din 26.08.2025, a ordinului nr. 235-b-196 din 18.11.2025 privind aplicarea mustrării și a ordinului nr. 148 p-148 din 25.03.2026 privind aplicarea sancțiunii disciplinare de destituire. Nu există un dosar și împotriva ministrului Popșoi.