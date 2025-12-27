„Sunt pe loc, nu mă eschivez și nu evit nicio procedură”. REACȚIA lui Vlad Filat, după ce a fost anunțat în căutare internațională de INTERPOL

Fostul prim-ministru, Vlad Filat, a făcut publice „câteva clarificări”, după ce s-a aflat public faptul că pe numele lui a fost a fost emis un mandat de arest internațional, la solicitarea din 26 decembrie 2025 a Biroului Central Național INTERPOL Paris, fapt confirmat și de Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Filat a ținut să sublinieze că hotărârea privind condamnarea lui de o instanță de Franța pentru spălare de bani nu este definitivă. „Ea a fost contestată prin apel, iar până la epuizarea tuturor căilor legale de atac nu poate produce efecte juridice finale. În aceste condiții, dosarul nu poate fi transmis Republicii Moldova pentru recunoaștere sau executare, atât timp cât procedurile judiciare din Franța sunt în desfășurare.

În al doilea rând, prezumția de nevinovăție rămâne aplicabilă. Orice prezentare a acestei decizii drept un verdict definitiv sau orice concluzie formulată în mod ireversibil este prematură și contrară principiilor statului de drept. Menționez, de asemenea, că motivarea deciziei încă nu există. După analiza integrală a deciziei, voi reveni cu un comentariu detaliat, în mod argumentat și responsabil.

Până atunci, fac o precizare clară: Așa cum am procedat tot timpul, sunt pe loc, nu mă eschivez și nu evit nicio procedură. Îmi exercit drepturile legale în mod deschis și transparent. Fac apel către reprezentanții presei și la actorii publici să manifeste prudență și profesionalism în interpretarea unor proceduri judiciare aflate încă în curs. Respectarea legii, a prezumției de nevinovăție și a faptelor verificate rămâne esențială pentru o informare corectă a publicului”, se arată în mesajul lui Vlad Filat, publicat pe pagina lui de Facebook.

Pe numele fostului prim-ministru Vlad Filat a fost emis un mandat de arestare internațional. Solicitarea a fost inițiată la data de 26 decembrie 2025 de Biroul Central Național INTERPOL Paris. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de Inspectoratul General al Poliției (IGP).

O instanță din Franța l-a condamnat în lipsă, la începutul lunii decembrie, pe Vlad Filat, care este în prezent președintele Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100 de mii de euro pentru spălare de bani într-un dosar de corupție, conform hotărârii judecătorești consultate luni, 22 decembrie, de AFP, citată de AGERPRES.

De asemenea, instanța a condamnat-o și pe fosta sa soție, Sanda Diviriceanu, la 18 luni de închisoare cu suspendare și o amendă de 150 de mii de euro. Aceasta va trebui totodată să plătească, în solidar cu Filat, 10 mii de euro Republicii Moldova pentru daune morale.

Potrivit surselor citat, în dosarul judecat în Franța, Filat a fost condamnat pentru spălare de bani legată de infracțiunea de mituire a unui funcționar public străin. El și fosta sa soție achiziționaseră proprietăți în 2012 și 2014, în special în Haute-Savoie, sud-estul Franței, prin intermediul unor companii și al unui interpus, folosind fonduri de la o companie canadiană care câștigase contractul cu Loteria Națională din R. Moldova în 2011, pe vremea când Filat era prim-ministru.

În hotărârea sa, instanța a apreciat că Filat „a spălat cu bună știință bani proveniți din propria corupție în timp ce conducea guvernul țării sale și, ca atare, era obligat să acționeze în interes public”.

„Această spălare de bani trebuie luată în considerare și în lumina, pe de o parte, a fragilității economice și a dezvoltării slabe a Republicii Moldova și, pe de altă parte, a valorilor democratice și a transparenței promovate de partidul pe care l-a condus, care era orientat spre Uniunea Europeană”, a subliniat instanța, dispunând confiscarea bunurilor imobiliare, a mai notat sursa citată.