Accident rutier la Sîngerei, soldat cu un deces

Un bărbat a decedat, iar alte două persoană au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale, în urma unui accident rutier, produs în raionul Sîngerei, potrivit unui comunicat al Poliției.

Accidentul s-a produs în dimineața zilei de sîmbătă, 11 iulie 2026.

„Potrivit informațiilor preliminare, un Ford condus de un bărbat de 62 de ani, care se deplasa din direcția Chișinău spre Bălți, din motive care urmează a fi stabilite, a părăsit partea carosabilă. Șoferul a decedat la fața locului, iar soția acestuia, de 63 de ani, și o fetiță de 6 ani, pasagere în automobil, au fost transportate la Spitalul Raional Sîngerei pentru îngrijiri medicale”, se mai arată în comunicat.