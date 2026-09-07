Accident la Fălești: un bărbat de 38 de ani și-a pierdut viața după ce a fost tamponat de un automobil

Un bărbat și-a pierdut viața după ce a fost tamponat de un automobil în seara zilei de duminică, 6 septembrie, a anunțat Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Astfel, aseară, în jurul orei 22:00, pe traseul R-16, în apropierea satului Egorovca din raionul Fălești, un Renault condus de un tânăr de 23 de ani, a tamponat un bărbat de 38 de ani, care se deplasa pe partea carosabilă.

În urma impactului, şoferul a frânat brusc, iar automobilul s-a inversat.

„Pietonul a fost transportat la Spitalul Raional Fălești, însă, în pofida îngrijirilor medicale, acesta a decedat din cauza traumatismelor suferite.”

Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.

Oamenii legii documentează cazul pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.