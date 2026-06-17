Absolvenții cu studii superioare care se angajează să predea în mediul rural pot primi până la 375 de mii de lei. Dosarele pentru angajarea în școli și grădinițe pot fi depuse între 1 și 15 iulie

Concursul de repartizare a absolvenților în funcțiile didactice vacante din instituțiile publice de învățământ general pentru anul de studii 2026–2027 a fost lansat, anunță miercuri, 17 iunie, Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Tinerii specialiști care aleg să se angajeze în școli și grădinițe vor beneficia de indemnizații cuprinse între 160 de mii și 375 de mii de lei.

Potrivit ministrului, sistemul educațional începe să recupereze treptat din deficitul de cadre didactice. În anul de studii 2025–2026, peste 400 de profesori debutanți au fost repartizați în funcții didactice, cel mai mare număr din ultimii ani.

„Acum câțiva ani discutam aproape exclusiv despre lipsa profesorilor și despre faptul că tinerii evitau școala. Astăzi vedem semnale clare că situația începe să se schimbe. Avem mai mulți absolvenți care aleg pedagogia, mai mulți tineri care intră în sistem și un sprijin financiar fără precedent pentru cei care decid să se angajeze în școli și grădinițe”, a declarat Dan Perciun.

Pentru viitorul an de studii, cele mai multe locuri vacante sunt în municipiul Chișinău – 412, urmat de raioanele Cimișlia, UTA Găgăuzia, Anenii Noi și Ungheni. Aproape trei sferturi dintre locurile disponibile sunt în mediul rural.

„Cele mai căutate specialități sunt pedagogia preșcolară, matematica, fizica, limba și literatura română, limba engleză și învățământul primar. În continuare, cel mai mare deficit de cadre se atestă la disciplinele STEM – matematică, fizică, chimie, biologie și informatică”, a menționat Galina Rusu, secretar general la MEC.

Astfel, pentru a atrage mai mulți tineri în aceste domenii a fost majorat sprijinul financiar oferit profesorilor debutanți. Absolvenții cu studii superioare care se angajează în mediul rural pe funcții din domeniile STEM pot primi până la 375 de mii de lei, iar cei care aleg municipiile Chișinău sau Bălți – până la 300 de mii de lei.

Pe lângă indemnizație, profesorii debutanți beneficiază de normă redusă la 75% în primii cinci ani de activitate, de o alocație anuală de 4000 de lei pentru materiale didactice, de concediu anual de până la 62 de zile și de sprijin din partea unui mentor.

La concurs pot participa persoane cu vârsta de până la 35 de ani, debutanți în activitatea didactică, care au absolvit programe de studii pedagogice sau alte programe conexe disciplinelor școlare și îndeplinesc condițiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 391/2024.

Calendarul concursului:

depunerea dosarelor: 1–15 iulie 2026;

anunțarea rezultatelor preliminare: 20 iulie 2026;

publicarea ordinului de repartizare: 24 iulie 2026.

Lista funcțiilor didactice vacante și formularul de înscriere sunt disponibile pe pagina MEC.

Formularul de înregistrare poate fi accesat aici.