Schema „Ruda implicată în accident” face noi victime. Trei bănuiți, reținuți în capitală
Polițiștii din Bălți au reținut trei tineri de 18, 20 și 21 de ani, originari din Telenești și regiunea transnistreană, suspectați de implicare într-o schemă de escrocherie cunoscută sub numele „Ruda implicată în accident”, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP) într-un comunicat.
Bănuiții au apelat o femeie, pretinzând că sunt angajați ai instituțiilor de drept, și au convins-o să le transmită 1000 de dolari și 5000 de lei, motivând că o rudă de-a ei ar fi provocat un accident rutier.
Suspecții au fost reținuți în Chișinău, ulterior fiind plasați în arest preventiv pentru 30 de zile.
„Asupra lor au fost depistați și banii, care urmează a fi restituiți victimei. Poliția continuă investigațiile pentru a identifica și alte persoane implicate în această activitate infracțională”, precizează oamenii legii.