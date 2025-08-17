A început sezonul de vânătoare 2025-2026: Recomandări pentru vânătoare în siguranță în zona de frontieră

În perioada 15 august 2025 – 31 martie 2026 se va desfășura sezonul de vânătoare. Pentru asigurarea securității frontierei de stat și desfășurarea activităților de vânătoare în condiții sigure, Poliția de Frontieră recomandă respectarea regulilor și a normelor legale.

Poliția de Frontieră reamintește vânătorilor despre importanța respectării normelor legale prevăzute de Legea nr. 28/2024 privind frontiera de stat a Republicii Moldova și Hotărârea de Guvern nr. 862/2024.

Poliția de Frontieră recomandă respectarea următoarelor reguli:

1. Obținerea avizului pentru vânătoare în zona de frontieră:

Accesul în zona de frontieră în scop de vânătoare este permis doar pe baza unui aviz emis de Poliția de Frontieră. Cererea se depune electronic prin Sistemul Informațional „e-Permis”, disponibil la adresa: https://epermis.border.gov.md/cerere-aviz-de-vanatoare.

După examinare, avizul semnat electronic este transmis automat pe e-mail-ul indicat de solicitant. Acest aviz este obligatoriu pentru toți vânătorii, inclusiv pentru rezidenții din zona de frontieră, și confirmă dreptul de a desfășura vânătoarea în sectorul și perioada specificate.

2. Respectarea limitelor sectorului și perioadei de vânătoare:

Vânătorii trebuie să respecte strict limitele sectorului și termenul de valabilitate indicat în aviz. Conform Legii nr. 28/2024:

Vânătoarea este interzisă pe o lățime de 1000 metri de la linia frontierei spre interiorul țării.

Tragerea cu arma și urmărirea animalelor peste frontiera de stat sunt strict interzise.

Vânătoarea în zona de frontieră este permisă doar pe timpul zilei, în perioada luminoasă.

„Orice încălcare a acestor prevederi poate atrage sancțiuni conform legislației în vigoare”, atenșionează autoritățile.

3. Cooperarea cu autoritățile:

Posesorii avizului trebuie să informeze Sectorul Poliției de Frontieră unde urmează să desfășoare vânătoarea, atât la începutul, cât și la finalizarea activității, prin telefon, verbal sau electronic. În cazul producerii unui incident, Sectorul Poliției de Frontieră trebuie notificat imediat.

Vânătorii sunt obligați să colaboreze cu reprezentanții Poliției de Frontieră, să prezinte avizul la cerere și să urmeze indicațiile acestora pentru a preveni orice situații care pot afecta securitatea frontierei.

„Poliția de Frontieră recomandă tuturor vânătorilor să se informeze în prealabil despre reglementările legale disponibile pe www.legis.md și să utilizeze platforma „e-Permis” pentru solicitarea avizului și transmiterea notificărilor.

Respectarea acestor reguli asigură desfășurarea activităților de vânătoare în condiții de siguranță și protejarea integrității frontierei de stat”, îndeamnă Poliția de Frontieră.

Pentru informații suplimentare, contactați Poliția de Frontieră la Linia Verde: +373 22 259 717.