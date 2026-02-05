UPDATE Delegațiile SUA, Ucrainei și Rusiei au convenit asupra unui schimb de 314 de prizonieri de război. „Sunt încă multe de făcut pentru a pune capăt războiului”

UPDATE 13:57 Delegațiile SUA, Ucrainei și Rusiei au convenit la discuțiile de astăzi, 5 februarie, de la Abu Dhabi,Emiratele Arabe Unite, asupra unui schimb de prizonieri. Anunțul a fost făcut de emisarul special american Steve Witkoff, care a adăugat că „sunt încă multe de făcut pentru a pune capăt războiului”, relatează Reuters și AFP.

„Astăzi, delegațiile din SUA, Ucraina și Rusia au convenit asupra unui schimb a 314 prizonieri, primul de acest gen în ultimele cinci luni”, a spus Witkoff.

„Acest rezultat a fost obținut în urma discuțiilor de pace care au fost detaliate și productive. Deși rămân mult lucruri de făcut, pași ca aceștia demonstrează că angajamentul diplomatic susținut produce rezultate tangibile și contribuie la eforturile de a pune capăt războiului în Ucraina”, afirmă Steve Witkoff.

Emisarul american a menționat că discuțiile vor continua, anticipând noi progrese la noile runde de convorbiri din următoarele săptămâni. Agenția de presă rusă RIA a relatat că Rusia va preda 157 de prizonieri ucraineni și va primi în schimb 157 de prizonieri de război ruși.

Știrea inițială…

Astăzi, 5 februarie, începe a doua zi de discuții trilaterale dintre Ucraina și Rusia, mediate de Statele Unite, la Abu Dhabi, potrivit lui Rustem Umerov, șeful delegației ucrainene.

„Lucrăm în aceleași formate ca ieri: consultări trilaterale, lucru în grup și sincronizarea ulterioară a pozițiilor”, a scris el.

O sursă TASS a confirmat, de asemenea, începerea celei de-a doua zile de discuții. Potrivit sursei, în cadrul întâlnirilor se discută probleme economice, teritorii și mecanismul de încetare a focului.

Prima zi de discuții a avut loc pe 4 februarie. Umerov a declarat că discuțiile au fost „substanțiale și productive, axate pe pași concreți și soluții practice”.

Delegația rusă la discuțiile de la Abu Dhabi este condusă de Igor Kostyukov, șeful Direcției Principale a Statului Major General al Forțelor Armate Ruse. Partea americană este reprezentată de trimisul special al lui Donald Trump, Stephen Witkoff, și de ginerele președintelui SUA, Jared Kushner. Ucraina este reprezentată la negocieri, printre alții, de secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov, și de șeful Biroului Prezidențial, Kirill Budanov.