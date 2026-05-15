A început administrarea vaccinului meningococic de tip B. Ministerul Sănătății: „Marcăm un moment important pentru sănătatea copiilor”

În R. Moldova a început vineri, 15 mai, administrarea vaccinului meningococic de tip B, adus pentru prima dată în țara noastră. „Marcăm un moment important pentru sănătatea copiilor din R. Moldova”, subliniază Ministerul Sănătății (MS) într-un comunicat.

Lotul de vaccin necesar pentru administrarea primei doze a fost distribuit și a ajuns în instituțiile medico-sanitare de asistență medicală primară, prin intermediul căreia va fi asigurat procesul de vaccinare, susțin autoritățile din sănătate.

„Infecția meningococică este una dintre cele mai grave infecții bacteriene, cu evoluție rapidă și risc major de complicații severe sau deces, în special în rândul sugarilor și copiilor mici. În anul 2025, în R. Moldova au fost raportate 16 cazuri de infecție meningococică, iar patru copii au pierdut lupta cu această boală.

Prin introducerea vaccinului meningococic de tip B în Programul național de imunizări pentru anii 2023-2027, facem un pas esențial pentru protejarea sănătății și vieții copiilor noștri. Vaccinul este gratuit și este recomandat sugarilor cu vârsta între 7 și 11 luni. Acesta va fi administrat conform schemei aprobate: două doze a câte 0,5 ml, la un interval de cel puțin două luni.

Îndemnăm părinții să se informeze din surse oficiale și să discute cu medicul de familie despre importanța vaccinării, cea mai sigură și eficientă metodă de prevenire a formelor grave de boală meningococică și de protejare a sănătății copiilor”, se menționează în comunicatul MS.

Potrivit autorităților din sănătate, R. Moldova a recepționat, la începutul acestei luni, un lot de 9940 de doze de vaccin meningococic destinat prevenirii infecțiilor invazive cauzate de Neisseria meningitidis serogrup B.