A fost lansată o platformă digitală care permite transportatorilor de pasageri vânzarea biletelor cu cardul și online

Companiile de transport de pasageri din R. Moldova pot utiliza o platformă digitală care permite vânzarea biletelor la bordul vehiculelor, la oficiu și online, precum și gestionarea centralizată a încasărilor.

Sistemul permite achitarea biletelor în numerar sau cu cardul și emiterea automată a bonurilor fiscale. Vânzările sunt înregistrate într-un singur sistem, iar rapoartele pentru contabilitate sunt generate automat.

Platforma permite și rezervarea biletelor online, cu alegerea locului, acolo unde transportatorii oferă acest serviciu. Informațiile despre locurile disponibile sunt sincronizate între canalele de vânzare, pentru a evita vânzarea aceluiași loc de mai multe ori.

Potrivit dezvoltatorilor sistemului, platforma „Mobilet” funcționează inclusiv în zonele fără conexiune mobilă, iar datele sunt sincronizate la restabilirea acesteia. Bonurile fiscale sunt transmise către Sistemul informațional automatizat „Monitorizarea electronică a vânzărilor” prin intermediul unui operator de fiscalizare ales de companie.