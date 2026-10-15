Promo-LEX avertizează asupra riscurilor de corupere a alegătorilor și finanțare ilegală la alegerile din Găgăuzia

Alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei și funcția de bașcan se desfășoară într-un context marcat de o criză instituțională, relații tensionate cu autoritățile centrale și riscuri legate de finanțarea concurenților electorali și coruperea alegătorilor. Declarațiile au fost făcute de Nicolae Panfil, șeful Misiunii de Observare Promo-LEX, în cadrul unei conferințe de presă.

„Specificul perioadei campaniei electorale, contextul acestei perioade face ca acest vot să fie unul destul de complex”, a declarat Panfil.

Potrivit acestuia, organizarea simultană a celor două scrutine reprezintă o provocare, în condițiile numărului mare de candidați și ale particularităților competiției electorale din autonomie.

Unul dintre riscurile semnalate de Promo-LEX vizează posibila afiliere politică a candidaților independenți. Panfil a precizat că aceștia sunt tradițional populari în Găgăuzia și au obținut, la alegerile precedente pentru Adunarea Populară, între 25 și 38 de mandate din totalul de 35, potrivit datelor prezentate de acesta.

„Nu spunem că toți candidații independenți ar fi fost sau ar putea fi reprezentanții unor forțe politice sau interese politice reale mai mari (…) „Experiența alegerilor precedente, în special din Găgăuzia, și în special atunci când vine vorba despre legăturile unor candidați cu Ilan Șor, ne face să ne gândim că acest aspect este foarte important în continuare pentru a fi remarcat și analizat”, a declarat Nicolae Panfil.

Un alt risc identificat ține de finanțarea campaniei electorale și coruperea alegătorilor. Potrivit lui Panfil, în perioada 2020–2025, aproximativ 13% dintre procesele-verbale întocmite la nivel național pentru coruperea pasivă a alegătorilor au provenit din Găgăuzia.

„În continuare considerăm că acest aspect trebuie să fie sub control atât din partea autorităților, cât și din partea societății civile, a mijloacelor de informare în masă”, a afirmat acesta, referindu-se la riscurile legate de influențarea alegătorilor și de implicarea unor actori politici.

Criză instituțională și relații tensionate cu Chișinăul

Nicolae Panfil a atras atenția și asupra crizei instituționale din autonomie, menționând că mandatul Adunării Populare a expirat, iar încercările anterioare de organizare a alegerilor nu au avut succes. În același timp, funcția de bașcan a devenit vacantă în urma condamnării Evgheniei Guțul. Potrivit lui Panfil, aceste evoluții au contribuit la tensionarea relațiilor dintre conducerea autonomiei și autoritățile centrale.

„Cu regret, toate aceste aspecte au afectat încrederea cetățenilor din regiune”, a declarat șeful Misiunii de Observare Promo-LEX.

Datele unui sondaj realizat de Promo-LEX în martie 2026 arată că 38,9% dintre respondenți considerau Adunarea Populară a Găgăuziei nelegitimă, în timp ce 39,2% o considerau legitimă.

„Relațiile dintre autonomie și centru cetățenii le-au evaluat ca fiind reci și foarte rele în 50% din cazuri, și bune sau foarte bune doar în 12% din cazuri”, a precizat Panfil.

TikTok, principala sursă de informare politică în Găgăuzia

Un alt aspect semnalat de Promo-LEX vizează mediul informațional din regiune, unde rețelele sociale și instituțiile media din Federația Rusă continuă să aibă o influență importantă.

Conform sondajului realizat în martie 2026, 61% dintre respondenți au indicat TikTok drept prima opțiune sau sursă de informare atunci când vine vorba despre subiecte politice. YouTube a fost menționat de 59,2% dintre respondenți, Facebook de 58,4%, iar Telegram de 50%.

„TikTok este folosit mult mai mult — 61% dintre respondenți din autonomie ne-au comunicat că aceasta este prima lor opțiune sau prima sursă de informație atunci când vine vorba despre aspecte politice”, a declarat Nicolae Panfil.

Acesta a menționat că structura consumului de informații din Găgăuzia diferă de cea de la nivel național și a atras atenția asupra influenței mass-mediei din Federația Rusă.

„În regiune găsim în continuare posturi de televiziune populare din Federația Rusă, precum și posturi de televiziune pe care le avem la nivel regional din R. Moldova”, a afirmat Panfil.

Reprezentantul Promo-LEX a adăugat că unele instituții media regionale au fost sancționate anterior de Consiliul Audiovizualului pentru modul în care au reflectat alegerile, motiv pentru care consideră necesară continuarea monitorizării acestora de către autorități și societatea civilă.

67 de secții de votare, constituite în Găgăuzia pentru alegerile deputaților în Adunarea Populară și ale bașcanului din 15 noiembrie

Pentru alegerile deputaților în Adunarea Populară și ale bașcanului Găgăuziei, programate pentru 15 noiembrie 2026, au fost constituite 67 de secții de votare, a anunțat anterior Comisia Electorală Centrală (CEC).

Cele mai multe secții de votare vor fi deschise în municipiul Comrat, unde vor funcționa 12. În Vulcănești vor fi constituite nouă secții, iar în Ceadîr-Lunga – șapte.

Potrivit CEC, constituirea secțiilor de votare este o etapă importantă în pregătirea scrutinului, deoarece stabilește locațiile și hotarele acestora, astfel încât alegătorii să cunoască din timp unde își pot exercita dreptul la vot.

Adresele secțiilor de votare și hotarele acestora pot fi consultate pe pagina Consiliului Electoral Central al Găgăuziei.

Autoritățile electorale au îndeamnat alegătorii să verifice din timp secția de votare la care sunt arondați și să urmărească anunțurile oficiale privind organizarea și desfășurarea alegerilor regionale.