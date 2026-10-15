Dumitru Vangheli, căutat timp de peste 10 ani de poliția din SUA (Jurnal.md)

Fostul director al MoldATSA, Dumitru Vangheli, demis din funcție după o investigație ZdG privind falsurile din CV-ul său, ar fi făcut declarații eronate și despre arestarea sa din 2006, în Statele Unite, unde a fost cu programul Work and Travel, scrie Jurnal.md.

Sursa citată relatează că, deși el a dat asigurări că americanii l-au sancționat contravențional pentru depășirea limitei de viteză, Jurnal.md a arătat altceva. În realitate, acesta a fost reținut în cadrul unui dosar penal, pentru că se afla la volanul unei mașinii fără a dispune de permis de conducere. Apoi a fost eliberat pe cauțiune și a dispărut din SUA, pentru ca, în următorii 11 ani, autoritățile americane să-l caute pentru a-l băga la răcoare. În același dosar, ar fi fost acuzat și de emiterea unui cec fără acoperire.

Conform Jurnal.md, povestea a pornit pe 22 mai 2006, când Dumitru Vangheli, student moldovean de 21 de ani, aflat în America, a fost reținut, după cum se arată pe un site cu informații generale despre persoanele arestate în SUA. Aici motivul reținerii nu este indicat. Când informația a apărut în presă, Vangheli a anunțat că poliția americană l-a sancționat contravențional pentru că a depășit limita legală de viteza.

Însă documentele dosarului, examinate de Jurnal.md, arată că moldoveanul a fost acuzat că ar fi condus o mașina fără permis valabil.

Aceeași sursă prezintă lista celor mai importante decizii ale magistraților americani în acest dosar. Din ele se înțelege că, ajungând în arest, Vangheli a fost eliberat pe o cauțiune de 500 de dolari. Adică, s-ar fi obligat să achite această sumă în cazul în care va lipsi de la următoarele ședințe de judecată. Nu se știe dacă acuzatul a părăsit imediat sau mai târziu Statele Unite, însă, după aceasta, nu s-a mai prezentat în fața instanței, ba chiar nu a putut fi găsit nici de către garanții săi.

Despre aceasta se vorbește în ordonanța de confiscare a cauțiunii în favoarea statului Florida, emisă de instanță pe 20 octombrie 2006. Același document prevedea arestarea sa imediată și o nouă cauțiune, de 750 de dolari, care urma să fie achitată în numerar. Prin urmare, de atunci, Vangheli a fost căutat de poliția americană.

Demis, după investigația ZdG

Ziarul de Gardă a publicat la 18 iunie o investigație în care a arătat că Dumitru Vangheli, deja fostul șef al Întreprinderii de Stat Moldatsa, ce avea un salariu de circa 110 mii de lei lunar, a inclus informații false în CV-ul cu care a câștigat funcția în urma unui concurs organizat de Agenția Proprietății Publice în 2025. Vangheli a indicat în documentul publicat pe site-urile unor instituții publice că a obținut licența de pilot la una dintre cele mai mari academii private de pilotaj din Canada, iar imediat după asta a muncit timp de doi ani în calitate de pilot pe avioane de linie la Air Canada, una dintre cele mai mari companii aeriene din lume. Ambele informații nu corespund însă realității, conform unor răspunsuri obținute de ZdG, inclusiv de la Air Canada.

La 20 iunie, Vangheli a fost demis din funcția de director al Moldatsa. Potrivit deputatului din fracțiunea PAS, Dinu Plîngău, Dumitru Vangheli nu s-ar mai afla pe teritoriul R. Moldova.

CNA: percheziții și raport de integritate

Centrul Național Anticorupție a efectuat percheziții la Moldatsa, la 30 iunie, într-o cauză penală inițiată pe faptul unor bănuieli rezonabile de comitere a infracțiunii de abuz în serviciu în circumstanțe agravante. De asemenea, CNA a făcut public un raport de evaluare a integrității Moldatsa, în care a arătat că au fost identificate „vulnerabilități” în procesul de acordare a premiilor și stimulentelor salariale, 33 de persoane au fost angajate fără organizarea concursurilor publice, iar unii salariați au exercitat simultan atribuțiile a două sau chiar trei funcții, pe perioade îndelungate.

CNA a identificat, de asemenea, „practici defectuoase privind cumulul funcțiilor”. Unii angajați au exercitat simultan atribuțiile a două sau chiar trei funcții pe perioade îndelungate, de până la nouă luni, fără inițierea procedurilor de ocupare a posturilor vacante, „ceea ce depășește caracterul temporar și excepțional al acestui mecanism și poate genera riscuri de utilizare ineficientă a resurselor financiare”.

În domeniul dezvoltării profesionale, raportul consemnează „deficiențe în planificarea și justificarea instruirilor”.

„Au fost identificate participări repetate la cursuri cu tematici similare, inclusiv în locații externe costisitoare, deși existau alternative gratuite sau cu costuri reduse oferite la nivel național ori prin EUROCONTROL. Printre exemplele constatate se numără un curs de limba engleză (nivel începător) desfășurat în Marea Britanie, cu un cost de aproximativ 106 mii de lei. Totodată, în primele nouă luni ale anului 2025, întreprinderea a cheltuit circa 9 milioane de lei pentru instruirea personalului”, a declarat CNA. Astfel, potrivit raportului, Dumitru Vangheli a participat, în perioada în care a condus Î.S. „Moldatsa”, la instruiri în Singapore, China și Thailanda, deși aceleași programe de instruire erau oferite gratuit prin Eurocontrol sau se desfășurau și în R. Moldova.

Conform analizei comparative din raport, participarea la un curs IATA presupune cheltuieli estimate între 80 de mii și 120 de mii de lei pentru fiecare participant, în timp ce un curs organizat de Eurocontrol generează costuri de aproximativ 25–40 de mii de lei, reprezentând exclusiv cheltuielile de deplasare.

De asemenea, potrivit raportului CNA, la Moldatsa au fost aplicate practici de fragmentare premeditată a achizițiilor pentru a nu depăși plafonul de 400 de mii de lei, sumă de la care era obligatoriu acordul fondatorului, adică al Agenției Proprietății Publice (APP). Prin asemenea metodă a fost achiziționat un sistem de securitate în valoare totală de 2 milioane de lei, după cum arată raportul raportul Centrului Național Anticorupție privind evaluarea integrității instituționale la Întreprinderea de Stat Moldatsa.

Moldatsa ar fi spart o achiziție mare de echipamente de securitate în 14 contracte separate de mică valoare, evitând licitația publică și favorizând anumiți operatori economici, potrivit documentului, făcut public la 30 iunie 2026, când au fost efectuate mai multe acțiuni de urmărire penală la sediul Moldatsa.