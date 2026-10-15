TVA pentru unele produse agricole va rămâne de 8%. Tofan: „Am auzit criticile agricultorilor”

Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA) pentru o parte din producția agricolă va rămâne de 8%, a anunțat în ședința Guvernului premierul Vasile Tofan. Anterior, Guvernul a propus în cadrul politicii fiscale a R. Moldova pentru anul 2027 majorarea cotei reduse de TVA de la 8% la 12%.

„A fost o dezbatere mare pe TVA la agricultori, noi am propus 12%, am auzit criticile agricultorilor, am păstrat la 8 rata TVA-ului, înțelegem că avem destule provocări”, a declarat premierul.

Astfel, Guvernul propune introducerea taxării inverse și menținerea temporară a cotei reduse de 8% pentru grâu, porumb și floarea-soarelui până la 1 ianuarie 2028, în timp ce orzul, rapița și majoritatea celorlalte produse agricole ar urma să fie impozitate cu 12%.

„Diferențierea cotelor de 8 % pentru produsele alimentare de primă necesitate și 12 % pentru celelalte produse agricole permite orientarea țintită a facilității fiscale către consumul esențial, concomitent cu reducerea graduală a tratamentului fiscal preferențial pentru bunurile care nu prezintă același caracter de necesitate. Această abordare contribuie, totodată, la simplificarea și eficientizarea sistemului de administrare a TVA, la diminuarea distorsiunilor fiscale și la asigurarea unui echilibru între obiectivul de protecție socială și necesitatea consolidării veniturilor bugetare (…) Suplimentar, menționăm că susținerea producătorilor agricoli urmează a fi efectuată prin mecanisme bine țintite, altele decât cele de natură fiscală, iar încasările în urma a majorării cotei TVA urmează a fi redirecționate asupra susținerii dezvoltării sectorului respectiv.”, se arată în aviz.

În ultimul timp, Asociația Forța Fermierilor a făcut câteva solicitări și proteste, unde au cerut autorităților să păstreze TVA de 8% pentru cereale și oleaginoase, să prelungească licențierea importurilor până la 31 decembrie și să le ramburseze acciza pentru motorina procurată în perioada 1 iunie–1 decembrie 2026.