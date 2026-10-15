TVA pentru unele produse agricole va rămâne de 8%. Tofan: „Am auzit criticile agricultorilor”
Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA) pentru o parte din producția agricolă va rămâne de 8%, a anunțat în ședința Guvernului premierul Vasile Tofan. Anterior, Guvernul a propus în cadrul politicii fiscale a R. Moldova pentru anul 2027 majorarea cotei reduse de TVA de la 8% la 12%.
„A fost o dezbatere mare pe TVA la agricultori, noi am propus 12%, am auzit criticile agricultorilor, am păstrat la 8 rata TVA-ului, înțelegem că avem destule provocări”, a declarat premierul.
Astfel, Guvernul propune introducerea taxării inverse și menținerea temporară a cotei reduse de 8% pentru grâu, porumb și floarea-soarelui până la 1 ianuarie 2028, în timp ce orzul, rapița și majoritatea celorlalte produse agricole ar urma să fie impozitate cu 12%.
„Diferențierea cotelor de 8 % pentru produsele alimentare de primă necesitate și 12 % pentru celelalte produse agricole permite orientarea țintită a facilității fiscale către consumul esențial, concomitent cu reducerea graduală a tratamentului fiscal preferențial pentru bunurile care nu prezintă același caracter de necesitate. Această abordare contribuie, totodată, la simplificarea și eficientizarea sistemului de administrare a TVA, la diminuarea distorsiunilor fiscale și la asigurarea unui echilibru între obiectivul de protecție socială și necesitatea consolidării veniturilor bugetare
(…) Suplimentar, menționăm că susținerea producătorilor agricoli urmează a fi efectuată prin mecanisme bine țintite, altele decât cele de natură fiscală, iar încasările în urma a majorării cotei TVA urmează a fi redirecționate asupra susținerii dezvoltării sectorului respectiv.”, se arată în aviz.
În ultimul timp, Asociația Forța Fermierilor a făcut câteva solicitări și proteste, unde au cerut autorităților să păstreze TVA de 8% pentru cereale și oleaginoase, să prelungească licențierea importurilor până la 31 decembrie și să le ramburseze acciza pentru motorina procurată în perioada 1 iunie–1 decembrie 2026.
„Majorarea TVA cu 50% poate fi ultima picătură, care ar provoca faliment masiv al fermierilor micro, mici și mijlocii sau/și extinderea economiei tenebre în ramura. Calcule, care au efectuat agricultorii din diferite raioane, arată că în urma majorării TVA la 12 % povara fiscală crește cu circa 500 lei per hectar sau cu aproximativ 0,75 mlrd. lei per sector al cerealelor și oleaginoaselor. Totodată, atragem atenție că în zona Europei de Sud și Sud-Est nici o țară din Uniune Europeană nu are TVA pentru producția agricolă mai mare de 11%, iar în așa state dezvoltate cum ar fi Franța, Italia, Germanii, Polonia aceasta cota variază între 4 și 7 procente. Atenționăm că în țările UE agricultorii primesc plăți directe de la 200 până la 500 euro per hectar”, a scris Asociația Forța Fermierilor.