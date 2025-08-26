A fost înregistrată lista candidaților la funcția de deputat pe lista partidului condus de Renato Usatîi –„Partidul Nostru”

Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței din 26 august, a aprobat mai multe hotărâri cu privire la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Printre acestea se numără înregistrarea listei de candidați pentru funcția de deputat din partea partidului condus de Renato Usatîi, înregistrarea unui nou candidat independent dar și respingerea altor doi candidați independenți la funcția de deputat.

Pe 26 augsut, CEC a înregistrat lista de 103 candidați la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru” pentru participare la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. În context, a fost înregistrat simbolul electoral, a fost confirmat reprezentantul în Comisia Electorală Centrală și persoana responsabilă de finanțe (trezorier).

De asemenea, Tatiana Crețu a fost înregistrată în calitate de candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.

Comisia a respins cererea de înregistrare a Nataliei Clevadî în calitate de candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova.

„Urmare a examinării listelor de subscripție, Comisia a considerat valabile 65 de semnături în susținerea candidatei, sub limita admisibilă de prezentare a cel puțin 1000 de semnături pentru o femeie candidată”, a menționat CEC.

De asemenea, a fost respinsă cererea de înregistrare în calitate de candidat independent depusă de Igor Ianac.

„Urmare a verificării listelor de subscripție, Comisia a considerat valabile 1816 semnături ale susținătorilor, sub limita admisibilă de prezentare a cel puțin 2000 de semnături”, potrivit Comisiei.

CEC a modificat hotărârea Comisia privind cererea de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova din partea Blocului electoral „ÎMPREUNĂ”, care a solicitat suplinirea listei de candidați cu 3 persoane.

Comisia a acreditat în calitate de observatori naționali 180 de persoane din partea Asociației obștești „Promo-LEX” și 132 de persoane din partea Asociației obștești „Uniunea Juriștilor din Moldova”. În calitate de observatori internaționali au fost acreditate 2 persoane din partea Biroului de Cooperare al Elveției/Reprezentanța Ambasadei Confederației Elvețiene în Republica Moldova.