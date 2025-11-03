A fost dat startul înregistrărilor pentru compensații. Când vor fi anunțate sumele și detalii despre sistemul de calcul de la noua ministră a Muncii și Protecției Sociale

Astăzi, 3 noiembrie, ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru a susținut o conferință de presă dedicată lansării programului guvernamental „Ajutor la Contor” pentru sezonul rece 2025-2026, unde a vorbit despre mecanismul de acordare a compensațiilor la energie.

Plugaru a precizat că procesul de depunere a cererilor pentru compensații de căldură începe de astăzi și va continua până pe data de 28 noiembrie. Procesul de depunere a cererii se face exclusiv pe site-ul guvernamental compensatii.gov.md.

„Ce ține de valoarea compensației, înțelegem că acest lucru este de interes. Acest lucru va fi calculat și anunțat după ce se va încheia procesul de înregistrare și vom veni cu informații suplimentare în acest sens. Ce pot să vă spun la acest moment este că valoarea compensației se va stabili individualizat pentru fiecare familie și gospodărie în parte și va ține cont de foarte multe criterii: sursa de încălzire, venitul familiei, numărul de membri, statutul acestora, fie că sunt pensionari sau studenți, minori, persoane cu dezabilități și alte criterii”, a declarat ministra Muncii și Protecției Sociale.

În cadrul conferinței de presă, Natalia Plugaru a precizat că pentru cei care nu se pot înregistra online, pot apela la asistenții sociali sau la specialiștii centrelor unificate de prestare a serviciilor publice. „Ei sunt singurii autorizați care pot să vă ajute la înregistrarea cererii. În același timp, echipa ministerului, asistenții sociali din teritoriu, suntem pregătiți, avem toate capacitățile administrative ca să facem față fluxului de înregistrări. Înțelegem că va fi un mare interes, în special în primele zile ale lunii noiembrie, dar vă garantăm că există timp suficient pentru ca toți cei care doresc să se înregistreze pentru programul de compensații au timpul și suportul necesar din partea asistenților sociali”, a precizat ministra Muncii și Protecției Sociale.

„Ce se întâmplă după ce se încheie procesul de înregistrare după 28 noiembrie? Se face o verificare detaliată a fiecărei cereri care a fost introdusă în sistem. Noi facem o verificare cu aproape 11 sisteme de date, de la Serviciul Fiscal de Stat, ca să vedem veniturile, Casa Națională de Asigurări Sociale, Agenția de Servicii Publice, furnizorii de energie, Agenția de Ocupare a Forței de Muncă pentru determinarea statutului de șomer, universitățile care să ne confirme statutul de student, Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Agenția de Guvernarea Electronică, MPay. În baza acestor informații pentru fiecare gospodărie, se va calcula individual compensația”, a precizat Natalia Plugaru.

La fel, Natalia Plugaru s-a referit și la modul în care cetățenii pot primi compensații. Ca și în anul 2024, plata se va face monetar. Gospodăriile care vor fi eligibile pentru compensații vor primi banii în una din cele trei opțiuni: pe cardul social, dacă beneficiază de alte indemnizații din partea statului și deja există acest cont. A doua opțiune, la orice oficiu poștal, în baza buletinului de identitate persoanele se pot prezenta și primi compensația și a treia pe un cont bancar pe numele solicitantului, dacă acest cont a fost indicat în momentul în care a fost înregistrată cererea pe site.

Natalia Plugaru, ministra Muncii și Protecției Sociale/ Privesc.eu

„Să fim cu toții atenți la fraude, pentru că în anii trecuți au existat diferite tentative. Vă rugăm frumos, dacă există mesaje, SMS-uri, apeluri telefonice prin care se solicită careva date personale, bancare, vă rugăm să nu le comunicați și să anunțați poliția. În acest program nimeni nu sună, nimeni nu solicită aceste informații. Înregistrarea se face fie personal pe site-ul compensatii.gov.md, fie cu ajutorul unei persoane din familie în care aveți încredere sau cu ajutorul asistentului social”, a declarat ministra.

Conform Ministerului Muncii și Protecției Sociale, începând cu 3 noiembrie 2025, consumatorii casnici se pot înscrie pe platforma compensatii.gov.md pentru a primi compensații la energie pentru perioada sezonului rece 2025-2026. De la lansarea programului în anul 2022, aproape 900 de mii de gospodării au beneficiat de compensații la energie, informează autoritățile.