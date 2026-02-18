A doua zi de negocieri trilaterale de pace s-a încheiat: Volodimir Zelenski afirmă că Rusia amână progresul către un acord care să pună capăt războiului

Negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia de la Geneva s-au încheiat miercuri, 18 februarie, după doar două ore. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a descris discuțiile drept „dificile” și acuză Rusia că amână deliberat progresul către un acord care să pună capăt războiului de patru ani, potrivit Reuters.

Cele două zile de negocieri de pace mediate de SUA în Elveția au avut loc în timp ce președintele american Donald Trump a sugerat de două ori în ultimele zile că depinde de Ucraina și de Volodimir Zelenski să se asigure că negocierile au succes.

„Putem vedea că s-au făcut progrese, dar deocamdată, pozițiile diferă deoarece negocierile au fost dificile”, a declarat Zelenski reporterilor la scurt timp după încheierea discuțiilor.

Rustem Umerov, șeful echipei de negociere de la Kiev, a declarat separat că a doua zi a fost „intensivă și substanțială. Ambele părți lucrează la decizii care pot fi trimise președinților lor”.

Negociatorul-șef al Rusiei, fostul ministru al culturii, Vladimir Medinski, a declarat reporterilor că în curând vor avea loc negocieri suplimentare, fără a specifica o dată.

Pe 18 februarie, Zelenski a spus că Rusia „încearcă să prelungească negocierile care ar fi putut deja ajunge în stadiul final”.

Oficialii ucraineni au acuzat în mod constant Moscova, care a desfășurat o serie de bombardamente pe timp de iarnă împotriva sistemului energetic al Ucrainei și și-a continuat ofensiva pe câmpul de luptă, că negociază cu rea-credință.

Presiuni din partea lui Trump

Într-un interviu acordat Axios, publicat pe 17 februarie, Zelenski a fost citat spunând că „nu este corect” faptul că Trump a continuat să ceară public Ucrainei, nu Rusiei, să facă concesii în termenii negocierilor pentru un plan de pace.

Trump le-a spus reporterilor pe 16 februarie că „Ucraina ar trebui să vină repede la masa negocierilor. Asta e tot ce vă spun”.

Volodimir Zelenski a mai spus că orice plan care să impună Ucrainei să renunțe la teritorii pe care Rusia nu le-a cucerit în regiunea Donbas va fi respins de ucraineni dacă va fi supus unui referendum.

Oficialii ucraineni au insistat pentru o implicare mai mare a aliaților europeni ai Kievului în procesul de pace, Zelenski declarând înainte de discuțiile de miercuri că aceasta este „indispensabilă”.

Principalele națiuni europene, inclusiv Franța, Germania și Marea Britanie, au susținut puternic poziția Kievului.

Discuțiile au avut loc cu doar câteva zile înainte de împlinirea a patru ani de la invaziei Rusiei din 2022 asupra Ucrainei. Sute de mii de oameni au fost uciși, milioane și-au părăsit locuințele, iar multe orașe, comune și sate ucrainene au fost devastate de conflict. Rusia neagă că ar fi vizat în mod deliberat civilii.