A amenințat educatoarea copilului său cu dosar penal, dar a ajuns să fie chiar ea condamnată la închisoare, pentru escrocherie

O femeie în vârstă de 34 de ani a fost condamnată la 8 ani de închisoare pentru escrocherie, după ce ar fi obținut de la o educatoare circa 298 000 de lei, mințind-o că ar exista o cauză penală împotriva acesteia, pentru o pretinsă violență manifestată față de fiul ei, și necesitatea achitării unor sume pentru „avocați”, „procurori”, „martori” sau „judecată”, pentru a mușamaliza cazul. Inculpata i-a promis victimei și că o va ajuta să beneficieze de o procedură de fertilizare in vitro, fără a avea vreo posibilitate reală de a-și onora promisiunile.

Potrivit unui comunicat a Procuraturii Generale, inculpata a cerut și primit banii de la victimă în perioada anilor 2018–2019.

Partea vătămată a fost educatoare la grădinița frecventată de copilul inculpatei și a declarat că atunci a și cunoscut-o pe aceasta.

„Potrivit declarațiilor, inculpata a acuzat-o că ar fi traumatizat minorul și i-a solicitat în repetate rânduri bani ,amenințând-o constant că va fi condamnată la închisoare dacă nu achită sumele solicitate. Banii erau obținuți inclusiv prin contractarea unor credite de către victimă. Ulterior, inculpata i-ar fi promis că îi va restitui sumele sau că o va ajuta să aibă un copil prin proceduri de fertilizare in vitro, solicitând în acest scop alte sume de bani”, se arată în comunicatul de la Procuratura Generală.

Partea vătămată a declarat că niciuna dintre sumele transmise nu i-a fost restituită. Totodată, aceasta a precizat că nu a exercitat niciun act de violență asupra copilului inculpatei și că a acceptat solicitările de bani din cauza temerilor generate de amenințările privind tragerea sa la răspundere penală.

Sentința a fost pronunțată în lipsa inculpatei, care a fost anunțată în căutare. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, instanța a privat inculpata și de dreptul de a ocupa funcții de administrare și gestionare a mijloacelor financiare pe un termen de 5 ani.