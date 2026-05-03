40 de elevi au fost premiați pentru rezultate în cadrul Olimpiadei Republicane la Limba și literatura română

40 de elevi au fost premiați în cadrul Olimpiadei Republicane la Limba și literatura română (limba de instruire). Competiția s-a desfășurat în perioada 30 aprilie – 02 mai 2026, la Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” din Chișinău și a întrunit circa 190 de elevi din întreaga țară, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC).

Premianții ediției din acest an sunt elevi ai unor instituții de învățământ din raioanele și municipiile: Anenii Noi, Basarabeasca, Bălți, Chișinău, Dubăsari, Fălești, Hîncești, Nisporeni, Orhei, Sîngerei, Strășeni, Telenești, Ungheni și UTA Găgăuzia.

Lista premianților Olimpiadei Republicane la Limba și literatura română (limba de instruire) 2026, poate fi accesate aici.

„Lecturile temeinice și variate au constituit fundamentul esențial al probei de creativitate, oferindu-vă nu doar repere culturale solide, ci și resurse expresive prin care v-ați valorificat originalitatea și finețea gândirii. Felicitări pentru performanța deosebită”, a spus Adriana Cazacu, secretar de stat în cadrul Ministerului Educației și Cercetării, președintă a Consiliului Olimpic Republican la Limba și literatura română

Lilia Ivanov, directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, a felicitat elevii și profesorii care i și să scrieți cu inima. Lumea are nevoie de oameni care știu să numească frumosul și care au curajul să descrie adevărul.” a menționat Lilia Ivanov.

Elevilor claselor a IX-a și a XII-a, deținători ai diplomelor de gradul I, II și III în cadrul olimpiadelor republicane la disciplinele școlare desfășurate în anul absolvirii, li se poate acorda nota „10” (zece), din oficiu, la proba de examen la aceeași disciplină, în cadrul examenelor naționale de absolvire din învățământul general.