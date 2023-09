350 de gopodării și grădinița din com. Măcărești vor avea apă potabilă livrată din România. Inaugurarea punctului de subtraversare a râului Prut

Punctul de subtraversare a râului Prut Măcărești, R. Moldova – Măcărești, România a fost inaugurat luni, 4 septembrie. Anunțul a fost făcut de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al R. Moldova (MIDR). Apa potabilă va fi livrată de întreprinderea ApăVital Iași, ca urmare a unui acordului dintre Guvernul R. Moldova și Guvernul României.

MIDR afirmă că urmează să fie inaugurat și al doilea punct de subtraversare, acesta ar urma să conecteze Sculeni-Sculeni.

Beneficiarii proiectului sunt cetățenii din raionul Ungheni: com. Măcărești, s. Frăsinești, s. Costuleni, com. Boldurești, s. Chilișoaia, s. Băcșeni, com. Brătuleni, s. Cîrnești, com. Valea-Trestieni, s. Isăicani, s. Luminița, s. Selișteni și s. Odobești.

La evenimentul de inaugurare au participat oficiali din R. Moldova și România. Printre ei se numără ministrul Andrei Spînu, ministrul Mediului Apelor și Pădurilor din România, Mircea Fechet, președintele Județului Iași, Costel Alexe, ministra Mediului Rodica Iordanca Iordanov și deputații Adrian Cheptonar, Gheorghe Agheorghiesei și Vasile Porțevschi.

„Ne dorim să interconectăm localități din 5 raioane la apă de calitate: Hâncești, Nisporeni, Ungheni, Fălești și Glodeni”, a scris Andrei Spînu pe canalul său de Telegram.