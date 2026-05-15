29, 30 sau 31 mai – când va avea loc ultimul sunet anul acesta?

Instituțiile de învățământ general vor putea stabili în mod independent data organizării festivității de încheiere a anului de studii 2025-2026, a anunțat Ministerul Educației și Cercetării (MEC) vineri, 15 mai.

Conform planului-cadru, anul curent de studii se va finaliza la data de 29 mai, întrucât 30 și 31 mai sunt în zilele de sâmbătă și duminică.

„Menționăm că fiecare instituție de învățământ este în drept să decidă data și forma de organizare a activităților festive de final de an școlar, urmare a consultării comunității școlare – elevi, părinți și cadre didactice”, a precizat MEC.

Sesiunea de bacalaureat 2026 se va desfășura în perioada 2-19 iunie.