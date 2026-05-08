MEC a aprobat planul-cadru pentru viitorul an de studii: învățământul poate fi la distanță pentru clasele liceale și elevii vor putea susține aceeași teză în ambele semestre

O serie de modificări și completări la Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal pentru anul de studii 2026-2027 au fost aprobate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Documentul stabilește modul de organizare a procesului educațional în toate instituțiile de învățământ general din R. Moldova și are caracter obligatoriu pentru școlile publice și private.

Totodată, a fost aprobat și calendarul școlar pentru anul de studii 2026-2027, care include durata semestrelor și a vacanțelor, perioadele de desfășurare a tezelor semestriale, testarea națională din învățământul primar, precum și sesiunile examenelor de absolvire a gimnaziului și liceului.

Astfel, potrivit MEC, în conformitate cu noul regulament de evaluare, tezele semestriale în liceu vor fi organizate în ultima lună a fiecărui semestru, iar elevii de la toate profilurile liceale vor putea alege aceeași disciplină atât pentru sesiunea de iarnă, cât și pentru cea de vară, în cazul tezelor la solicitare.

De asemenea, este reglementată mai clar procedura prin care părinții elevilor din clasa a IV-a vor selecta Limba străină II pentru ciclul gimnazial. Alegerea va avea loc transparent, în luna mai, din oferta de cel puțin două limbi străine propuse de instituția de învățământ.

Ministerul introduce și măsuri suplimentare pentru copiii care întâmpină dificultăți de deplasare. Astfel, a fost elaborat un Plan-cadru pentru învățământul la domiciliu, iar planurile de studii pentru elevii cu dificultăți severe de învățare sau dizabilități multiple și asociate au fost ajustate pentru a răspunde mai bine nevoilor acestora.

În același timp, instituțiile cu frecvență redusă vor putea pilota, începând cu clasa a X-a, învățământul la distanță.

„Decizia va putea fi luată de consiliile profesorale, iar procesul educațional va combina activități online sincron și asincron, prin utilizarea platformelor digitale, astfel încât elevii să beneficieze de rezultate echivalente cu cele obținute în formatul clasic”, a precizat MEC.

Pentru a oferi mai multă autonomie școlilor, Ministerul a extins lista decadelor tematice care pot fi organizate la alegerea instituțiilor. De asemenea, a fost actualizat Calendarul datelor remarcabile și de comemorare naționale și internaționale recomandat școlilor.