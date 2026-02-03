MEC anunță modificări la examenul național de bacalaureat. Va fi redus numărul de itemi, dar și clarificate cerințele testelor

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat astăzi, 3 februarie, o serie de modificări privind examenul național de bacalaureat. Au fost operate ajustări la probele de bacalaureat pentru sesiunea 2026, vizând atât reducerea numărului de itemi, cât și clarificarea cerințelor testelor, pentru a facilita gestionarea timpului de către elevi, menținând totodată nivelul de complexitate al examenului, se arată în comunicatul de presă emis de MEC.

Structura testelor de bacalaureat va fi ajustată după cum urmează:

Limba și literatura română : profil real: de la 12 la 10 itemi, profil umanist, arte și sport: de la 15 la 12 itemi.

: profil real: de la 12 la 10 itemi, profil umanist, arte și sport: de la 15 la 12 itemi. Geografia : de la 15 la 14 itemi.

: de la 15 la 14 itemi. Pregătirea sportivă : de la 15 la 14 itemi.

: de la 15 la 14 itemi. Limba și literatura rusă – la Subiectul A de la 8 la 6 itemi.

– la Subiectul A de la 8 la 6 itemi. Limba și literatura română pentru elevii care învață în limbile minorităților naționale – la partea I de la 9 la 7 itemi.

Totodată, MEC informează că vor fi operate și alte ajustări la testele de examen. Astfel, la Istoria românilor și universală, la Subiectul IV va fi utilizată o singură sursă istorică.

La Chimie, cerințele vor avea un caracter mai aplicativ, axat pe analiza și interpretarea rezultatelor.

La Fizică se vor include mai multe desene în textul problemei pentru a facilita rezolvarea acesteia.

La limba străină, volumul textului la Subiectul III va fi majorat la 100-110 cuvinte, față de 90-100 cât sunt în prezent, iar baremul va corela explicit volumul de cuvinte cu punctajul și erorile penalizabile.

MEC scrie că în comisiile republicane de evaluare vor putea fi antrenați profesori care au participat la sesiuni de formare și au obținut certificatul de „Evaluator național”. Sursa citată scrie că reducerea numărului de itemi la mai multe probe de bacalaureat a fost adoptată ca urmare a propunerilor formulate de participanții la exercițiul național de rezolvare și evaluare a testelor de examen, desfășurat în premieră la 29 noiembrie 2025, care a reunit circa 1000 de cadre didactice din toate raioanele și municipiile țării.

Cadrele didactice care au participat la exercițiul de scriere și verificare a testelor beneficiază, în perioada decembrie 2025 – februarie 2026, de cursuri de formare în domeniul evaluării. La final, profesorii pot obține certificatul de „Evaluator național”, urmând ca cei mai bine pregătiți să fie implicați în comisiile republicane de evaluare, informează MEC.

Sesiunea de bacalaureat 2026 se va desfășura în perioada 2-19 iunie.