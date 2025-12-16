Dosarul „Banca de Economii”: două persoane condamnate la 9 și la 5 ani de închisoare pentru cauzarea unui prejudiciu de 4,4 milioane de lei

Două persoane au fost condamnate marți, 16 decembrie, în dosarul „Banca de Economii” pentru spălare a banilor în proporții deosebit de mari și escrocherie în proporții mari, fapte soldate cu cauzarea unui prejudiciu material estimat la 4,4 milioane de lei, anunță Procuratura Anticorupție (PA).

Instanța a dispus, în privința unuia dintre inculpați, prin cumul parțial al pedepselor, o condamnare la 9 ani de închisoare, cu privarea de dreptul de a desfășura activități în domeniul administrării bunurilor pe un termen de 5 ani. Cel de-al doilea inculpat, găsit vinovat de comiterea infracțiunii de spălare a banilor, a fost condamnat la 5 ani de închisoare.

În privința ambilor inculpați a fost menținută măsura preventivă – arestarea preventivă, aceștia fiind anunțați în căutare.

De asemenea, a fost admisă acțiunea civilă formulată de SA „Banca de Economii”, fiind dispusă încasarea, în mod solidar, din contul inculpaților, a sumei de 200 000 de lei, cu titlu de compensare a prejudiciului material.

Potrivit PA, un grup de persoane, acționând în complicitate cu administratorul și fondatorul unor companii, precum și cu alte persoane față de care în prezent sunt desfășurate acțiuni procesuale, a obținut prin înșelăciune, în luna decembrie 2011, de la SA „Banca de Economii”, un credit în valoare de 4,4 milioane de lei.

Ulterior, mijloacele bănești au fost însușite prin diverse scheme infracționale, cauzând instituției financiare un prejudiciu în proporții deosebit de mari.