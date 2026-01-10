430 de monede comemorative și matrici pentru fabricarea monedelor euro, nedeclarate la trecerea frontierei

Polițiștii de frontieră de la punctul de trecere Palanca au depistat două cazuri de transportare ilicită de bunuri, vineri, 9 ianuarie 2026. În primul caz, au fost identifiate matrici destinate confecționării monedelor de 2 euro, iar în cel de-al doilea – 430 de monede comemorative. În ambele cazuri, bunurile au fost ridicate.

Potrivit unui comunicat emis de Poliția de Frontieră a R. Moldova, matricile metalice destinate confecționării monedelor de 2 euro, care prezentau caracteristici specifice procesului de fabricare a monedelor, inclusiv inscripții și simboluri asemănătoare celor utilizate la moneda euro, au fost identificate într-un mijloc de transport de care se deplasa din Ucraina spre Republica Moldova și în care se se afla șoferul și un pasager. Bunurile depistate aparțin pasagerului, care a menționat că nu transportă bunuri pasibile declarării.

Cel de-al doilea caz a fost documentat în urma controlului unui microbuz de model Mercedes Sprinter, de pe ruta Odesa – Chișinău, care avea la bord 20 de pasageri. Astfel, în urma controlului, în bagajul unei femei au fost depistate 430 de monede comemorative, care nu au fost prezentate și declarate conform prevederilor legale.