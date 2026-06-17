1,8 milioane de lei, alocați de Guvern pentru compensarea valorii bunurilor confiscate în timpul represiunilor politice

Guvernul a aprobat alocarea peste 1,8 milioane de lei pentru compensarea valorii bunurilor confiscate în timpul represiunilor politice. Un proiect în acest sens a fost aprobat în ședința Cabinetului de miniștri de miercuri, 17 iunie.

Mijloacele financiare vor fi repartizate în baza deciziilor comisiilor speciale și a solicitărilor autorităților publice locale, pentru achitarea compensațiilor către șase persoane.

„Banii vor fi alocați către consiliile municipale Bălți și Chișinău, precum și către consiliile raionale Călărași, Dondușeni, Dubăsari și Râșcani”, precizează Executivul într-un comunicat.

Potrivit legislației, persoanele supuse represiunilor politice și ulterior reabilitate, precum și moștenitorii acestora, au dreptul la restituirea bunurilor confiscate, iar cazurile în care bunurile nu mai pot fi restituite – statul acordă compensații financiare.

Potrivit Guvernului, în bugetul de stat pentru anul 2026 sunt prevăzute resurse în valoare de 4,9 milioane de lei pentru plata compensațiilor pentru victimele represiunilor politice.