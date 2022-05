VIDEO/ Războiul l-a readus acasă. Un medic, care a făcut carieră în Ucraina, a revenit să profeseze în R. Moldova, după 22 de ani

Nicolai Racovcean este medic chirurg – proctolog, endoscopist. După 22 de ani, timp în care a locuit și a muncit în Kiev, doctorul a revenit în R. Moldova. A lăsat în Ucraina totul – casă, propria clinică, rude, prieteni și amintiri. Și-a luat familia și a revenit la baștină.

Nicolai Racovcean este originar din Chirsova, Comrat. Și-a făcut studiile la Universitatea de Medicină din Chișinău, pe care a absolvit-o în anul 2000.

„Situația devenea tot mai tensionată”

După absolvire, timp de un an a lucrat la Spitalul Raional Comrat. Apoi și-a construit cariera în Kiev. După două săptămâni de la începutul războiului din Ucraina, Nicolai s-a întors în R. Moldova.

Revenit în Comrat, a decis să-și revadă foștii colegi de la Spitalul Raional Comrat. „Aici m-am întâlnit cu foștii profesori. Întâlnirea a fost foarte emoționantă. S-au bucurat să mă vadă viu”, povestește Nicolai.

Mai departe, lucrurile au coincis atât de bine, încât în policlinică, de doi ani, era un post vacant pentru specializarea sa, iar Nicolai își dorea să muncească.

„Dacă sincer, nici nu știam că există un astfel de ordin de la Ministerul Sănătății (ordin prin care se permite angajarea medicilor ucraineni pe teritoriul R. Moldova – n.r.). Lucrurile au evoluat de la sine. Am fost acceptat deodată, fără întrebări. Am scris cerere, am dat documentele și iată lucrez. Așa cum diploma mea de studii superioare e moldovenească, nu am avut probleme la angajare”, spune Nicolai.